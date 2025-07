Da Angera vicinanza e sostegno ai vigili del fuoco della Provincia di Varese: “Salvarono la nostra collina dalle fiamme”

Sicurezza, in primis (in riferimento alle recenti aggressioni). Che va tuttavia a braccetto con un’altra problematica legata al comparto dei vigili del fuoco, vale a dire la carenza di organico. E così, dopo la denuncia del sindacato, la presa di posizione della politica, anche a livello locale vi è l’espressione di vicinanza a chi ogni giorno lavora per la difesa civile del Paese.

È il caso del gruppo consiliare “A Come Angera” che con le parole del capogruppo Marco Brovelli interviene sul punto.

«La stampa locale ha descritto in questi giorni le gravi problematiche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco , ove la carenza di organico rende alquanto difficoltoso garantire i servizi per i nostri territori. Già nel passato il Gruppo civico consiliare di A Come Angera aveva presentato un apposito ordine del giorno con il quale si chiedeva l’implementazione del Personale e il contestuale impegno a non chiudere il distaccamento di Somma Lombardo, onde evitare che la sede di Ispra vitale per i nostri territori, fosse messa in estrema difficoltà; ahi noi l’ordine del giorno trovò una disamina in sede di Commissione Capigruppo senza, tuttavia avere il sostegno dell’assise consiliare», spiega Marco Brovelli

«Le notizie e le gravi difficoltà descritte in questi giorni, purtroppo, confermano la lungimiranza e la fondatezza che stava alla base della proposta avanzata. Il grido di questi giorni non può lasciare il territorio indifferente, soprattutto il nostro, dove grazie alla preziosa presenza dei Vigili del Fuoco e dei tantissimi Volontari venne domato il grave incendio della nostra collina di San Quirico. L’efficienza e la preparazione dei Vigili del Fuoco, la loro essenzialità e la loro storia non possono essere scordati dalla politica senza distinzione alcuna. Per questo auspichiamo che le richieste legittime di coloro che, nel quotidiano, vengono chiamati a soccorrere chi si trova in difficoltà, trovino riscontro nelle Istituzioni preposte. Da parte nostra, il nostro sincero grazie ai Vigili del Fuoco per il prezioso servizio che svolgono, con l’impegno a sostenere e a proporre qualsiasi iniziativa, che rafforzi e risolva le richieste e il loro grido di aiuto. L’auspicio è che anche la nostra Città sappia farsi carico e portare il messaggio di unitarietà e di sostegno ai Vigili del Fuoco», conclude il Capogruppo Consiliare Marco Brovelli.