Il Servizio Civile ad Angera offre cinque posti per i giovani del territorio

Ad Angera cinque giovani hanno la possibilità di entrare a far parte della macchina amministrativa cittadina attraverso il nuovo bando per il Servizio Civile Universale. L’amministrazione comunale ha infatti aperto le selezioni per inserire nuove risorse per un intero anno solare, prevedendo un impegno di 25 ore settimanali nei diversi settori dell’ente. L’iniziativa si rivolge a ragazzi e ragazze che abbiano già compiuto 18 anni e che non abbiano ancora superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni) al momento della candidatura.

I partecipanti riceveranno un assegno mensile di 519,47 euro, oltre alla certificazione delle competenze acquisite e a un mirato percorso di orientamento al mondo del lavoro. Un incentivo significativo riguarda il futuro professionale: chi porta a termine l’intero anno di servizio potrà beneficiare della riserva di posti nei concorsi pubblici. I requisiti prevedono il possesso della cittadinanza italiana, europea o un regolare permesso di soggiorno per i cittadini extra UE, oltre all’assenza di condanne penali specifiche legate a delitti non colposi o contro la persona.

La sindaca Marcella Androni valuta positivamente l’esperienza maturata finora dal Comune: «Si tratta di un’opportunità interessante tanto per i giovani che vorranno candidarsi, quanto per l’Ente Comunale. Abbiamo visto in questo primo anno di adesione al Servizio Civile, voluta dall’amministrazione, che l’interazione fra i volontari e gli uffici ha portato stimoli interessanti. Si tratta di un buon modo per offrire una possibilità concreta di ingaggio sul territorio rivolgendoci alla fascia giovanile della popolazione».

SERVIZIO CIVILE AD ANGERE: COME INVIARE LA CANDIDATURA

Tre sono gli ambiti di intervento previsti all’interno della struttura comunale. Il primo progetto, denominato Adulti e terza età in condizioni di disagio, e il secondo, focalizzato sulla Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti, sono identificati dal codice sede 223164. Il terzo filone riguarda invece la Cura e conservazione biblioteche, associato al codice sede 223165.

Le domande devono essere inviate entro le 14 dell’8 aprile esclusivamente in modalità telematica. La procedura richiede l’accesso tramite SPID o CIE alla piattaforma Domanda on Line (DOL), disponibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per ogni dettaglio tecnico e per consultare le procedure di selezione è possibile visitare il portale di Scanci. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria del Comune di Angera ai numeri 0331 932147 o 0331 930168, oppure scrivendo all’ufficio di Scanci.