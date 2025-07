Vigili del Fuoco di Varese aggrediti durante un intervento. Uil: “Frustrante senso di abbandono”

(foto d’archivio)

Un intervento tecnico da parte dei vigili del fuoco di Varese si è trasformato in un’aggressione nella serata di venerdì 11 luglio, nella zona tra Viale Borri e via Tagliamento.

Una squadra è stata infatti aggredita durante un’operazione legata a infiltrazioni d’acqua in un’attività commerciale. Chiamati per effettuare il controllo, ai vigili è stato necessario chiedere l’accesso a un appartamento situato sopra il bar. Ma l’inquilino dell’abitazione avrebbe reagito con violenza alla richiesta, sbattendo violentemente la porta e arrivando ad aggredire due degli operatori, costretti a ricorrere alle cure mediche, entrambi con una prognosi di circa 15 giorni.

A esprimere solidarietà ai colleghi è Francesco Favara, segretario provinciale della Uil vigili del fuoco di Varese, che in una nota ha parlato di “un atto di violenza immotivata e indiscriminata”, sottolineato le difficoltà in cui versa il corpo, afflitto da gravi carenze di organico al punto da proclamare lo stato di agitazione.

“ABBANDONO E INDIFFERENZA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA POLITICA”

«È inaccettabile che i Vigili del Fuoco che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per quella degli altri, ormai allo stremo perché costretti a lavorare in una condizione di gravissima carenza degli organici, debbano subire anche questi gravi atti di violenza immotivata e indiscriminata.

«Ma le ferite – prosegue il sindacalista – non sono solo quelle fisiche ma a fare ancora più male sono quelle alla dignità, le ferite morali sono le più difficili da far guarire, un frustrante senso di abbandono e indifferenza da parte dell’Amministrazione centrale e della politica che sta calpestando ogni forma di rispetto e di morale, l’ipotesi di riordino è la riprova più evidente. Auguro ai nostri colleghi di riprendersi quanto prima, con una promessa: la Uil Vigili del Fuoco non arretrerà di un passo per restituire dignità e rispetto per la nostra divisa. Non è morale abusare della pazienza di noi Vigili del Fuoco».