“Sono stata inseguita in auto dall’uomo che ha tentato di truffarmi”

È una delle truffe più diffuse: quella dello specchietto della macchina (qui trovate decine di episodi segnalati in questi anni). In questo caso però, fortunatamente, il piano non è andato a buon fine: la persona scelta come vittima non è caduta nella trappola. Di seguito il racconto della nostra lettrice:

Questa mattina a Gallarate, in via M. Venegoni, sono stata vittima della cosiddetta “truffa dello specchietto”.

Un uomo, di origine straniera, ha simulato un danno al suo veicolo accusandomi di aver urtato il suo specchietto, con l’intento evidente di estorcere del denaro. Nonostante il momento di tensione, ho mantenuto la calma e ho deciso di non fermarmi. Purtroppo l’uomo ha iniziato a seguirmi con la macchina fino a Cassano Magnago, compiendo manovre aggressive e facendo gesti offensivi.

Ho quindi deciso di dirigermi verso la caserma dei carabinieri di Cassano. A quel punto, forse intuendo le mie intenzioni, l’individuo si è dileguato improvvisamente. Una volta tornata a casa, ho notato una strisciata nera sulla mia auto: si trattava solo di gomma, fortunatamente è andata via senza lasciare danni. Racconto questa esperienza per mettere in guardia chiunque si trovi in situazioni simili: non fermatevi, non cedete alle intimidazioni e rivolgetevi subito alle forze dell’ordine.