Cantieri sull’A8: chiusura notturna tra Gallarate e Cavaria verso Varese
Provvedimento in vigore dalle 21:00 di venerdì 10 aprile alle 5:00 di sabato 11. Ecco i percorsi alternativi consigliati
Nuovi lavori di pavimentazione interesseranno questa notte l’autostrada A8 Milano-Varese, comportando alcune limitazioni alla circolazione per chi viaggia in direzione del capoluogo bosino.
Il tratto chiuso
Dalle 21:00 di questa sera, venerdì 10 aprile, fino alle 5:00 di domani mattina, resterà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.
Nello stesso intervallo orario sarà precluso l’accesso alla A8 (sempre verso Varese) per chi proviene dalla D08.
I percorsi alternativi
Autostrade per l’Italia ha predisposto una serie di itinerari alternativi per limitare i disagi agli automobilisti:
Per chi viaggia sulla A8 verso Varese: l’opzione consigliata è anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la SS341 seguendo le indicazioni per Cavaria/Solbiate Arno e rientrare in autostrada allo svincolo di Cavaria.
Nota: chi dovesse superare Gallarate sarà deviato obbligatoriamente sulla D08, dove potrà uscire a Besnate, proseguire sulla SP26 e SS341 per poi rientrare a Cavaria.
Per chi proviene dalla D08 verso Varese: si consiglia di uscire a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria (SP49, SP26 e SS341) ed entrare in A8 allo svincolo di Cavaria.
Nota: chi supererà Besnate sarà indirizzato sulla A8 verso Milano; potrà quindi uscire a Gallarate e seguire la SS341 per riprendere la direzione Varese da Cavaria.
Si raccomanda massima prudenza e di consultare i pannelli a messaggio variabile per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.
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