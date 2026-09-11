Lavori notturni sulla A8 e sulla D08: chiusure tra Varese, Gallarate e Sesto Calende

Notti di lavori e chiusure sulla rete autostradale del Varesotto. Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico sono previsti interventi di pavimentazione che comporteranno diverse modifiche alla circolazione tra lunedì 14 e sabato 19 settembre.

Sulla A8, nelle cinque notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre, dalle 21 alle 5, sarà chiuso per chi proviene da Milano il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo. In alternativa sarà possibile uscire agli svincoli di Buguggiate o Castronno.

Più articolato il programma sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Nelle notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, in direzione della A8 Milano-Varese. La stazione di Sesto Calende Vergiate sarà inoltre chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Chiusa anche l’area di servizio Verbano ovest, dalle 20 alle 5.

Per chi viaggia verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate sarà possibile percorrere la SS33 del Sempione verso Besnate e rientrare sulla D08 a Besnate, oppure entrare in A8 alla stazione di Gallarate. Per chi è diretto verso Varese, l’alternativa indicata è la SP17.

Dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 settembre sarà invece chiuso il tratto tra Sesto Calende Vergiate e l’allacciamento con la A8, in direzione Milano-Varese. Saranno chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, anche le stazioni di Sesto Calende Vergiate e Besnate. L’area di servizio Verbano ovest resterà chiusa dalle 20 alle 5.

Per raggiungere Milano si potrà percorrere la SS33 del Sempione passando per Vergiate, Somma Lombardo, Casorate Sempione e Gallarate, con ingresso in A8 a Gallarate. Per Varese, dopo l’uscita a Sesto Calende Vergiate, l’indicazione è di utilizzare la SP17, anche in considerazione della contestuale chiusura del tratto della A8 tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, in direzione Varese.

Infine, dalle 21 di venerdì 18 alle 5 di sabato 19 settembre, tornerà la chiusura del tratto tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8, con chiusura in entrata della stazione di Sesto Calende Vergiate e dell’area di servizio Verbano ovest dalle 20 alle 5. Le deviazioni saranno le stesse previste per le notti del 14, 15 e 16 settembre.

I lavori rientrano nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale.