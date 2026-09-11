A Besnate un weekend di politica per interrogarsi su sicurezza e lavoro

Due serate per tornare a discutere di politica, mettendo al centro alcune delle questioni più sentite e urgenti del presente. È il “Weekend di politica a Besnate”, iniziativa organizzata nell’ambito del ciclo di incontri “La politica si interroga”, già avviato la scorsa primavera.

L’appuntamento è promosso dal Circolo Pd di Besnate e nasce dalla volontà di creare occasioni di confronto e formazione in un momento nel quale, secondo gli organizzatori, la politica e le istituzioni devono confrontarsi anche con una crescente distanza da parte dei cittadini e con il calo della partecipazione al voto.

Il programma prevede due incontri all’Area Feste di via Vittorio Veneto 61, entrambi con inizio alle 18, dedicati a due temi differenti ma centrali nel dibattito pubblico: la sicurezza nelle città e il lavoro, con particolare attenzione al fenomeno del lavoro povero.

Sabato si parla di sicurezza nelle città

Il primo appuntamento è in programma sabato 19 settembre e sarà dedicato al tema “La sicurezza delle nostre città”.

Ospite della serata sarà Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano. A moderare l’incontro sarà Daniela Osculati, segretaria del Circolo Pd di Besnate e componente della Direzione nazionale del Partito Democratico.

La serata sarà quindi l’occasione per affrontare il tema della sicurezza urbana, partendo dall’esperienza di una grande città come Milano e mettendo a confronto problematiche, politiche e possibili risposte.

Domenica il focus sul lavoro povero

Il secondo appuntamento si terrà domenica 20 settembre e sarà invece dedicato a “Il lavoro e il lavoro povero”.

A intervenire sarà Andrea Donegà, esperto di formazione professionale e politiche del lavoro. La serata sarà moderata da Anna Zambon, segretaria del Circolo Pd di Gallarate.

Il confronto partirà dunque dalle trasformazioni del mondo del lavoro e dalle condizioni di chi, pur avendo un’occupazione, si trova a vivere situazioni di difficoltà economica. Un tema che negli ultimi anni è entrato sempre più nel dibattito politico e sociale e che sarà affrontato con l’obiettivo di offrire ai partecipanti elementi di conoscenza e discussione.

Confronto e momento conviviale

Entrambe le serate sono pensate come momenti aperti alla cittadinanza, non soltanto agli iscritti o ai militanti. L’invito è rivolto infatti anche agli interessati dei Comuni limitrofi, con l’obiettivo di favorire una partecipazione più ampia.

Al termine degli incontri, alle 19.30, sarà inoltre possibile fermarsi per un momento conviviale con panini, patatine e salamella.

Il “Week end di politica a Besnate” si inserisce così nel percorso “La politica si interroga”, con cui il Circolo Pd locale intende proporre occasioni di approfondimento su temi di attualità e creare spazi nei quali cittadini e rappresentanti politici possano confrontarsi direttamente. Un progetto per riportare la politica anche nei luoghi della comunità, attraverso il dialogo e la partecipazione, partendo da questioni concrete che riguardano la vita quotidiana delle persone.