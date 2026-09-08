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Due notti di chiusure sulla A26 tra Besnate e Vergiate

Lavori in programma nelle notti tra il 9 e il 10 e tra il 10 e l’11 settembre. Chiuso anche l’ingresso alla stazione di Besnate

lavori autostrada notte

Disagi in vista per chi viaggia sulla A26: Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura del tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende-Vergiate, dal chilometro 4 al chilometro 11,9, in direzione Genova-Gravellona Toce.

La chiusura sarà in vigore per due notti consecutive: dalle 21 di mercoledì 9 settembre alle 5 di giovedì 10 settembre e, nuovamente, dalle 21 di giovedì 10 settembre alle 5 di venerdì 11 settembre 2026.

Durante le chiusure, il traffico verrà fatto uscire obbligatoriamente al casello di Besnate. Come percorso alternativo, Autostrade per l’Italia consiglia di proseguire sulla Sp49, sulla Sp26 e quindi sulla statale 33 del Sempione, fino a raggiungere la stazione di Vergiate-Sesto Calende.

Nelle stesse fasce orarie saranno inoltre chiusi i rami di svincolo della stazione di Besnate in entrata, in entrambe le direzioni della A26.

Agli automobilisti è consigliato di programmare con attenzione gli spostamenti nelle ore interessate e di tenere conto di possibili rallentamenti sulla viabilità ordinaria utilizzata come percorso alternativo.

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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