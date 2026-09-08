Due notti di chiusure sulla A26 tra Besnate e Vergiate
Lavori in programma nelle notti tra il 9 e il 10 e tra il 10 e l’11 settembre. Chiuso anche l’ingresso alla stazione di Besnate
Disagi in vista per chi viaggia sulla A26: Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura del tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende-Vergiate, dal chilometro 4 al chilometro 11,9, in direzione Genova-Gravellona Toce.
La chiusura sarà in vigore per due notti consecutive: dalle 21 di mercoledì 9 settembre alle 5 di giovedì 10 settembre e, nuovamente, dalle 21 di giovedì 10 settembre alle 5 di venerdì 11 settembre 2026.
Durante le chiusure, il traffico verrà fatto uscire obbligatoriamente al casello di Besnate. Come percorso alternativo, Autostrade per l’Italia consiglia di proseguire sulla Sp49, sulla Sp26 e quindi sulla statale 33 del Sempione, fino a raggiungere la stazione di Vergiate-Sesto Calende.
Nelle stesse fasce orarie saranno inoltre chiusi i rami di svincolo della stazione di Besnate in entrata, in entrambe le direzioni della A26.
Agli automobilisti è consigliato di programmare con attenzione gli spostamenti nelle ore interessate e di tenere conto di possibili rallentamenti sulla viabilità ordinaria utilizzata come percorso alternativo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.