Finale del Palio a Castiglione Olona, dove ci si commuove per la lettera della piccola Bea che lascia la Corsa dei cerchi

C’è qualcosa di particolare, ogni anno, che si propaga per le strade di Castiglione Olona già dai mesi primaverili: tutto il paese inizia a sentire l’adrenalina da Palio dei Castelli, in vista dell’inizio dell’evento.

Ogni inizio estate tutto si ripete allo stesso modo, eppure – con un fascino intramontabile – ogni annata è diversa e lascia in chi partecipa e in chi assiste emozioni nuove.

È andata così anche in questo 2025: se il primo fine settimana poteva apparire compromesso a causa del maltempo, ha trovato un nuovo senso grazie a Pro loco, Amministrazione comunale e ai tantissimi volontari che hanno deciso di non farsi rovinare la festa dalla pioggia.

Il nuovo programma del Palio dei Castelli

Il secondo weekend di Palio, dunque, i festeggiamenti raddoppieranno: le celebrazioni perse la settimana precedente saranno recuperate nella giornata di sabato 12 luglio, mentre domenica 13 luglio ci sarà l’atteso finale con il verdetto sul rione vincitore.

Il nuovo programma è stato redatto in fretta e furia, ma con la determinazione di non perdere la magia della manifestazione.

Ciapa, Somadeo e Falcetta sul podio nella Corsa dei cerchi

Prima che la pioggia interrompesse tutto, domenica 6 luglio si è disputata la Corsa dei cerchi e i bravissimi giovani atleti si sono impegnati, regalando emozioni e adrenalina al pubblico.

Questa la loro classifica, fondamentale perché determinerà la griglia di partenza della Corsa delle botti di domenica 13.

Ciapa Somadeo Falcetta Centro Storico Madonna in campagna Gornate Careno Filisera

L’Ultima Corsa dei cerchi della piccola Beatrice

A rendere lo scorso weekend ancora più indimenticabile è stato un momento che ha commosso un intero rione (e non solo).

La 13enne Beatrice Corno, atleta della Corsa dei cerchi per il rione Madonna in campagna, ha disputato il suo ultimo palio (I tredici anni sono il limite massimo di età per questa gara, da regolamento, ndr).

Sorprendendo tutti e con un misto di imbarazzo e coraggio, ha preso un foglio in mano e lo ha letto davanti ai suoi compagni di squadra e agli allenatori.

Una lettera capace di raccontare tutto ciò che i ragazzi vivono, di anno in anno, contribuendo al successo di questa importante manifestazione. Allenamenti, paura di sbagliare, ma anche impegno, sudore e voglia di far bene, che rappresentano una scuola di vita per tutti loro.

Beatrice Corno

«Voglio scrivere un ultimo ricordo.. Questi piccoli anni passati assieme mi hanno fatto capire quanto tenga a voi e quanto tenga a questo gioco».

Beatrice ha ricordato i momenti in cui i ragazzi dovevano scontrarsi con i «giorni tremendi, quelli delle sconfitte.. Tutte le volte che ci siamo fatti male, e tutte le volte che eravamo stanchi e doloranti, e volevamo mollare, e tutte le volte in cui abbiamo rinunciato a qualcosa per venire agli allenamenti», ma anche la felicità per la vittoria, quando «ho visto sfrecciare il nostro rione e superare quel benedetto traguardo e abbiamo alzato la coppa».

Beatrice e i suoi compagni, i giovani atleti della Corsa dei cerchi del rione Madonna in Campagna

Non solo un gioco, dunque, ma una esperienza capace di restare dentro: «Sì, a volte ci arrabbiamo, ma poi basta un po’ di grinta e si ritorna tutti uniti. Siamo una squadra, una vera squadra».

Parole di una 13enne che, con emozione, ha saputo raccontare quanto preziosa sia questa esperienza di impegno nel far rivivere le tradizioni del proprio paese.

Castiglione Olona è dunque pronta a gustare il gran finale del Palio dei Castelli 2025, con Beatrice, i suoi compagni, i bottari e chiunque renderà il 12 e il 13 luglio dei giorni indimenticabili.