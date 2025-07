Somadeo trionfa al Palio dei Castelli di Castiglione Olona

E’ Somadeo ad alzare la coppa e ad aggiudicarsi il Pallium 2025 di Castiglione Olona.

Più forte del maltempo del primo weekend, più forte della concomitanza con altre feste sul territorio, il Palio dei Castelli si conferma come uno degli eventi più attesi e più amati dell’estate in provincia.

Anche in questa edizione Pro loco Castiglione – curando ogni piccolo dettaglio organizzativo – ha saputo offrire ai propri concittadini due fine settimana all’insegna della tradizione e del fascino intramontabile della competizione.

700 persone al lavoro per il Palio

Al lavoro oltre settecento persone che, dalle cucine agli abiti, dalla sicurezza alla sfilata, fino alle gare, hanno lavorato sempre con il sorriso sulle labbra e la determinazione di regalare emozioni: momenti che, anno dopo anno, hanno fatto arrivare il Palio dei Castelli alla quarantottesima edizione e a perpetuare la voglia di continuarlo in futuro.

«E allora grazie ai 350 figuranti, ai circa 200 atleti tra ragazzi dei cerchi, allenatori e bottari, agli almeno 70 volontari in cucina, alla Protezione civile e alle Forze dell’Ordine che hanno garantito la sicurezza, agli sbandieratori, agli sponsor, all’Amministrazione comunale per il supporto: senza tutti loro noi consiglieri e presidente della Pro loco non avremmo potuto creare tutta questa magia» ha tenuto a evidenziare l’associazione, ricordando anche tutti coloro che, dietro le quinte, in questi mesi si sono occupati di ogni particolare, dagli abiti per il corteo, ai momenti solenni e alla grande festa al Castello di Monteruzzo.

La Corsa dei cerchi dei ragazzi e la Corsa delle Botti dei Bottari hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico, come sempre colpito dall’equilibrio perfetto fra voglia di vincere e lealtà fra gli atleti.

Una scuola di vita che è stata celebrata grazie alla lettera di una ragazzina 13enne, che ha gareggiato per l’ultima volta nella Corsa dei cerchi e ha voluto ringraziare allenatori e squadra per ogni anno vissuto insieme. Questa la lettera della piccola Beatrice su VareseNews.

Somadeo Ciapa e Falcetta sul podio

Ma veniamo alla competizione: a trionfare, come detto, è stato il rione Somadeo, che – partito secondo – ha superato il rione Ciapa che invece aveva accaparrato il podio grazie al risultato della Corsa dei cerchi. Terza Falcetta, che ha difeso la terza posizione dagli assalti degli altri rioni.

La festa del rione Somadeo

Questa la classifica finale:

Somadeo Ciapa Falcetta Centro Storico Filisera Madonna in Campagna Gornate Careno

Le emozioni dei bottari nel discorso di Ivan

Dopo il messaggio pieno di sentimento della piccola Beatrice, è stato uno dei bottari più “anziano” – e dunque con più esperienza – a regalare un discorso capace di raccontare cosa rappresenti questo evento per i castiglionesi.

Ecco dunque le parole di Ivan Bonfanti, dedicate a tutti i bottari prima della Corsa di domenica 13 luglio:

Dopo due mesi di duro allenamento con più di 100 km di vera fatica è arrivato ormai il momento tanto atteso. Domenica alle 21 verrà dato finalmente il via e ancora una volta ci daremo battaglia per le anguste strade del nostro amato borgo per la conquista del palio. Ancora una volta usciremo dal castello nelle nostre vesti come gladiatori che scendono nell’arena, pronti a dare tutto in quei due chilometri di salite e discese, su quel percorso che conosciamo ormai metro per metro, fatto decine di volte, con la pioggia o sotto un sole cocente, senza mai mollare un attimo, divisi nei Rioni ma sempre uniti nello spirito del gruppo.

I due chilometri della concentrazione, dove il rumore assordante e le grida ti accompagnano passo dopo passo. Lo sguardo sempre attento nel cercare il più piccolo pertugio dove poter tentare il sorpasso e la maestria nel movimento per non perdere l’attimo e prendere la linea migliore. Il cuore batte a mille per sostenere lo sforzo ma anche per l’emozione di essere ancora una volta parte di una tradizione che negli anni ha dato lustro al nostro bellissimo paese. Due mesi di sacrifici che si concentrano in meno di nove minuti, perché questo è il tempo della battaglia, dove ognuno lotta con i propri compagni per raggiungere l’ambito premio. Un solo rione alla fine otterrà il trionfo e la gloria ma ognuno di noi porterà con sé la consapevolezza di aver lottato fino in fondo, fino all’ultimo respiro, poserà la rabbia della sconfitta per acclamare il vincitore. Alzerà il calice è brinderà a compagni ed avversari. Si chiuderà il tempo della rivalità e fino al prossimo anno ci si ritroverà sotto un unico simbolo, quello dell’ amicizia. Un amicizia che renderà ancora una volta questo gruppo qualcosa di speciale è indissolubile nel tempo. Ai Bottari !

Ivan Bonfanti ha raccontato le emozioni dei bottari di Castiglione Olona

Con questo spirito, con tutta questa passione, si è concluso il Palio dei Castelli 2025, con lo sguardo già proiettato in avanti per l’edizione 2026.