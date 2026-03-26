Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa

Il vento non dà tregua al Varesotto. Nella mattinata di giovedì 26 marzo un enorme albero è caduto sulla statale di via Caracciolo a Varese, all’altezza del punto vendita Chicco, nei pressi dell’Esselunga. L’albero ostruisce completamente la carreggiata e la strada è stata chiusa al traffico in attesa dell’intervento dei soccorritori.

L’episodio si inserisce in una giornata già segnata dall’allerta meteo arancione per vento forte, con raffiche previste fino a 100 chilometri orari sul Varesotto. Un livello di allerta che non sorprende, visto quanto accaduto nella notte precedente.

Tra mercoledì sera e giovedì notte la provincia di Varese è stata investita da raffiche violentissime: secondo le rilevazioni del Centro Geofisico Prealpino, le punte hanno toccato i 120 km/h al Campo dei Fiori, con valori superiori agli 80 km/h registrati anche in città.

I vigili del fuoco sono intervenuti una ventina di volte, con chiamate concentrate soprattutto nelle zone di Montegrino Valtravaglia, Cuveglio e Masciago Primo, dove il vento ha abbattuto grosse piante. Intorno alle 7 del mattino una nuova chiamata ha riguardato la strada provinciale 45 tra Castello Cabiaglio e Orino, dove alcune piante cadute rendevano impraticabile la carreggiata.

La notte aveva già riservato un episodio grave ad Angera, dove intorno alle 23.30 si è sviluppato un incendio al tetto di un’abitazione — per cause ancora in corso di accertamento — che ha richiesto l’intervento di almeno cinque mezzi dei vigili del fuoco.