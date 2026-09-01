Aggressione a Max Laudadio, la solidarietà arriva anche dal consiglio comunale di Varese

Il consiglio comunale che si è aperto stasera a palazzo Estense sarà lunghissimo e affronterà un solo, importantissimo punto: il piano di governo del territorio di Varese, cioè come la città verrà pensata nel futuro.

Ma nelle dichiarazioni di apertura, il consigliere della Lega Emanuele Monti ha voluto spostare per un attimo il pensiero a un fatto increscioso, che in qualche modo riguarda tutti gli amministratori della cosa pubblica.

«Voglio portare anche qui la mia solidarietà a Max Laudadio, per l’increscioso fatto in cui è stato coinvolto – ha spiegato il consigliere comunale e regionale – Lo conosciamo tutti, per le tante cose che ha fatto sul nostro territorio e per il fatto che abita a pochi chilometri da qui. E siccome ha spiegato che quello che gli è successo è successo a causa di un uomo “che stava cercando la moglie”, che è attualmente il sindaco di Cuasso, questa aggressione, e la solidarietà che gli dobbiamo tutti noi, diventa ancora più importante: perché noi tutti che ci mettiamo la faccia ad amministrare rischiamo in proprio, per noi e per i nostri affetti personali, come hanno testimoniato anche le scritte ingiuriose contro Galimberti alla piscina. Vicinanza quindi a lui, alla moglie e agli amministratori pubblici che tanto si spendono per i loro paesi».

Parole a cui ha tenuto ad associarsi anche il presidente del consiglio comunale Alberto Coen Porisini: «Mi associo al sostegno e alla vicinanza nei confronti di Laudadio, che ho avuto l’onore di conoscere già anni fa, e persona che tanto fa al di là del suo ruolo pubblico e visibile».