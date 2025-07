Tutto il paese è al Palio, il ladro approfitta per entrare in municipio a Castiglione Olona

Proprio nella serata in cui tutto il paese partecipava alla grande festa del Palio di Castiglione Olona, il ladro ha pensato fosse il momento giusto per introdursi in municipio, per “farsi” la cassa degli uffici.

È accaduto venerdì notte, dopo la serata in cui tanti castiglionesi si erano divertiti ed erano stati insieme per il Palio al Castello di Monteruzzo: verso l’una un uomo è entrato in municipio nel borgo, ha forzato varie porte e si è portato via i soldi del fondo cassa degli uffici economato e anagrafe.

Il furto è stato scoperto sabato mattina e subito sono state avvertite le forze dell’ordine.

L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e i filmati sono ora al vaglio di chi indaga, spiegano dal Comune.

Al di là del “bottino”, diversi sono stati i danni agli infissi del municipio, che si trova nella parte più antica della cittadina.