Fumo dal tetto di una villetta a Malnate: vigili del fuoco al lavoro

Un incendio ha interessato nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile, il tetto di una villetta situata nel comune di Malnate, in via Savoia. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando le fiamme sono state notate propagarsi dalla copertura dell’abitazione.

Galleria fotografica Incendio a Malnate 4 di 4

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, attivandosi per contenere e circoscrivere l’incendio. A supporto dell’intervento sono state inviate altre due autopompe per rafforzare l’azione di spegnimento e mettere in sicurezza la zona.

Fortunatamente, secondo quanto riferito, non si registrano feriti. Le operazioni sono tuttora in corso e proseguiranno fino alla completa bonifica dell’area interessata. Ancora da chiarire le cause all’origine del rogo.