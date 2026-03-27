Escursioni, bici e pic-nic: torna “Ecosistema Valle del Lanza”

Torna per il terzo anno consecutivo il programma di “Ecosistema Valle del Lanza”, il calendario di iniziative che accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’area protetta per tutto il 2026. Nonostante una partenza leggermente posticipata rispetto alle passate edizioni, il Parco ha definito un palinsesto di ventitré attività che si snoderanno da aprile fino a novembre, coinvolgendo le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e diverse guide ambientali professioniste.

Ventitré appuntamenti tra natura e territorio

Il programma di quest’anno punta sulla varietà delle proposte per intercettare diverse tipologie di pubblico. Sono previsti momenti dedicati alle famiglie e ai bambini, ma anche escursioni con orari particolari, come le uscite all’alba e al tramonto. Oltre alle classiche camminate, il calendario include itinerari da percorrere in bicicletta e appuntamenti specifici per chi desidera frequentare i sentieri in compagnia dei propri cani. L’obiettivo dell’ente è quello di mostrare i diversi aspetti dell’ecosistema locale attraverso un approccio che sia accessibile a tutti.

La collaborazione con le guide ambientali

Un punto fermo della rassegna rimane la sinergia con i professionisti del settore. Il Parco ha confermato la collaborazione con numerose guide ambientali che operano sul territorio, con l’intento di offrire loro una vetrina professionale e, allo stesso tempo, garantire ai partecipanti un accompagnamento di qualità. Questa scelta permette di approfondire tematiche naturalistiche e storiche legate alla Valle del Lanza, trasformando la semplice passeggiata in un’occasione di conoscenza consapevole dell’ambiente circostante.

L’avvio con la passeggiata di Pasquetta

Il primo appuntamento ufficiale è fissato per lunedì 13 aprile, in occasione della Pasquetta. La giornata prevede una camminata lungo il nuovo percorso didattico della pietra molera, un itinerario che valorizza le antiche cave e la storia geologica della zona. Al termine dell’escursione è previsto un momento conviviale con un picnic e pranzo al sacco presso il Mulino del Trotto, uno dei luoghi simbolo del parco situato lungo il corso del torrente Lanza.

IL PROGRAMMA COMPLETO