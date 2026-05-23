Scialli, uncinetti e pace: oltre 50 persone a Materia lanciano “Lungolana”

Un pomeriggio di ferri, gomitoli e buona compagnia per annunciare qualcosa di più grande. Sabato 23 maggio, più di cinquanta persone si sono ritrovate a Materia per “Un baktus per restare uniti”, l’appuntamento organizzato da Varese in Maglia in vista di Lungolana, l’evento benefico in programma il 14 giugno sul lungolago di Gavirate. All’incontro erano presenti anche le volontarie dell’associazione 0048.

Galleria fotografica Un pomeriggio di uncinetto a materia per arrivare a “Lungolana” 4 di 12

Protagonisti del pomeriggio sono stati ferri, uncinetti e gomitoli, con le volontarie di Varese in Maglia a guidare i partecipanti nella realizzazione del baktus: la caratteristica sciarpa triangolare di origine norvegese, diventata negli anni uno dei simboli più amati del lavoro a maglia creativo. Ma l’incontro è stato anche molto di più: uno spazio aperto per condividere tecniche, idee e passioni legate all’uncinetto e alla maglia, in un clima informale e accogliente per tutti, dai principianti ai più esperti.

“Lungolana”: il 14 giugno Gavirate abbraccia la pace

Il pomeriggio a Materia era solo il punto di partenza. Il vero appuntamento è per sabato 14 giugno, quando il lungolago di Gavirate si trasformerà in un grande abbraccio collettivo. Lungolana è ideata da Varese in Maglia in collaborazione con la Proloco di Gavirate: una giornata che unisce il gesto simbolico della pace alla forza del volontariato, della musica e della convivialità.

Il cuore dell’evento sarà un’immagine potente: i partecipanti avvolti negli scialli colorati dell’associazione stretti lungo le rive del lago, in un ideale abbraccio dedicato alla pace. Gli scialli saranno disponibili con un’offerta minima, ma — come sottolinea la presidente Antonia Calabrese — «chi vuole può fare l’abbraccio anche senza lo scialle. L’importante è esserci, perché l’argomento è importante per noi e per tutti».

Il momento più atteso sarà alle ore 15, quando Don Marco Casali, prevosto di Gavirate, impartirà una benedizione direttamente dalle acque del lago di Varese.

Una giornata intensa tra abbracci, musica e cibo

Il programma è pensato per tutte le età. La mattina si aprirà con le note della Banda Musicale Città di Gavirate, che animerà i vari angoli del lungolago. A mezzogiorno la Proloco proporrà un menù speciale, mentre il Galpa Beach ospiterà il DJ Francis per accompagnare il pranzo con musica. Nel pomeriggio, dalle 15:30, salirà sul palco il gruppo Rock Fruit con Giovanna Rateni e Marco Papa per un concerto dedicato ai grandi successi degli anni Settanta.

La dimensione solidale è il filo che tiene insieme tutto: 18 associazioni di volontariato saranno presenti con banchetti informativi e attività. Tra le realtà coinvolte ci sono Amico Fragile, Pane di Sant’Antonio, Cuori Eroi, Action Aid, Legambiente e Speedy Creativa con Barbara Parietti, che realizzerà una mascotte insieme ai bambini. I Cuori Eroi porteranno anche il libro di Max Laudadio dedicato ai piccoli pazienti in cura negli ospedali.

L’appuntamento è per sabato 14 giugno, dalle 10 alle 18, sul lungolago di Gavirate. Ingresso libero.