Materia riparte con 18 corsi: lingue, sport, creatività e intelligenza artificiale

Materia apre la stagione autunnale con un nuovo calendario di corsi. Da settembre a dicembre l’hub culturale di Castronno ospiterà diciotto proposte che toccano ambiti molto diversi tra loro, dalle lingue straniere al benessere mentale, dallo sport alla storia del territorio, fino ai laboratori creativi in vista del Natale.

Prosegue la collaborazione con Varese Corsi, che porta avanti l’obiettivo di offrire opportunità di formazione continuativa, con incontri che si svolgono in piccoli gruppi e favoriscono la partecipazione diretta.

Tra le attività in calendario non mancano corsi dedicati alle lingue straniere, allo sport, al benessere psicofisico, alla cultura e alla creatività manuale. Ogni proposta è strutturata in modo che sia accessibile a chiunque.

Tutte le informazioni su programmi, costi e modalità di iscrizione si possono trovare sul sito ufficiale di Varese Corsi, cliccando qui.

Lingue

Cinque corsi per apprendere le basi e maggiori competenze in inglese e francese.

Inglese per principianti assoluti (A0). Un percorso pensato per chi parte da zero e desidera muovere i primi passi nella lingua inglese. Dodici lezioni da martedì 22 settembre dalle 18:00 alle 19:00, per iscriversi cliccare qui

Inglese base (A1/A2). Pensato per chi possiede già qualche nozione e desidera consolidare le proprie competenze comunicative di base. Dodici lezioni da martedì 22 settembre dalle 19:00 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Inglese intermedio (B1/B2). Un corso per chi vuole ampliare il proprio livello di inglese e affrontare con maggiore sicurezza situazioni comunicative più complesse. Dodici lezioni da martedì 22 settembre dalle 20:00 alle 21:00, per iscriversi cliccare qui

Francese pre-intermedio (A2). Pensato per chi ha già una conoscenza di base della lingua e vuole consolidare le proprie competenze comunicative. Dodici lezioni da giovedì 1 ottobre dalle 18:00 alle 19:00, per iscriversi cliccare qui

Francese per principianti (A0/A1). Un percorso graduale per chi parte da zero o possiede una conoscenza molto limitata della lingua francese. Dodici lezioni da giovedì 1 ottobre dalle 19:00 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Sport e fitness

Quattro corsi che spaziano dal Tai Chi al pilates, fino alla preparazione per un cammino.

Tai Chi Chuan (base). Attraverso esercizi fluidi e mirati, un percorso che migliora equilibrio, coordinazione e benessere psicofisico generale. Quindici lezioni da lunedì 28 settembre dalle 18:30 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Pilates Mat (per tutti). Un corso adatto a tutti i livelli per lavorare su forza, postura e controllo del respiro. Dodici lezioni da martedì 29 settembre dalle 12:00 alle 12:45, per iscriversi cliccare qui

Pilates in pausa pranzo. Pensato per chi vuole ritagliarsi un momento di benessere durante la giornata lavorativa. Dodici lezioni da martedì 29 settembre dalle 13:00 alle 13:45, per iscriversi cliccare qui

Come prepararsi a un cammino: consigli e pratica. Un corso pensato per chi desidera affrontare un cammino, un trekking o un pellegrinaggio con la giusta preparazione fisica e mentale. Quattro lezioni da lunedì 19 ottobre dalle 19:00 alle 20:30, per iscriversi cliccare qui

Benessere e crescita personale

Un corso dedicato al Mental Coaching per imparare a trasformare i propri obiettivi in un percorso concreto.

Mental Coaching: trasforma i tuoi sogni in obiettivi. Un percorso che offre gli strumenti del mental coaching per definire traguardi chiari e costruire un piano d’azione concreto, superando i blocchi che frenano l’evoluzione personale e professionale. Tre lezioni da martedì 10 novembre dalle 21:00 alle 22:30, per iscriversi cliccare qui

Informatica e digitale

Un corso pensato per avvicinare le nuove tecnologie alla terza età.

Intelligenza artificiale spiegata alla terza età (+60 anni). Un percorso pratico per scoprire cos’è l’intelligenza artificiale e come utilizzarla nella vita di tutti i giorni, pensato appositamente per chi si avvicina per la prima volta a questi strumenti. Quattro lezioni da mercoledì 7 ottobre dalle 16:30 alle 18:00, per iscriversi cliccare qui

Estetica e stile

Tre corsi dedicati all’armocromia e alla valorizzazione del proprio aspetto.

Body Shape: A.A.A. cosa mi metto?. Un percorso per imparare a valorizzare la propria figura e scegliere gli abiti più adatti al proprio corpo. Quattro lezioni da giovedì 8 ottobre dalle 20:00 alle 21:30, per iscriversi cliccare qui

Armocromia e make-up. Un corso che unisce l’analisi del proprio colore personale ai consigli pratici di make-up. Tre lezioni da sabato 10 ottobre dalle 14:00 alle 16:30, per iscriversi cliccare qui

Armocromia maschile: una cravatta per amico (miniclass). Un percorso pensato appositamente per un pubblico maschile, alla scoperta dei colori più adatti al proprio incarnato. Due lezioni da sabato 7 novembre dalle 14:00 alle 16:30, per iscriversi cliccare qui

Cultura, comunicazione e teatro

Tre corsi che esplorano la storia del territorio, la scrittura e il palcoscenico.

Teatro per adulti. Un percorso pensato per rafforzare la fiducia e coltivare la propria autonomia artistica, liberando il proprio potenziale espressivo e relazionale. Dieci lezioni da lunedì 12 ottobre dalle 20:15 alle 22:15, per iscriversi cliccare qui

Storia della provincia di Varese in 10 antiche mappe. Un viaggio nella storia del territorio attraverso la lettura e l’interpretazione di antiche cartografie. Cinque lezioni da mercoledì 21 ottobre dalle 18:30 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Raccontare per curare: dare parole alla vita e all’oltre. Un laboratorio di scrittura che esplora il potere delle parole come strumento di cura ed elaborazione. Otto lezioni da venerdì 23 ottobre dalle 20:45 alle 22:15, per iscriversi cliccare qui

Arte e creatività natalizia

Un laboratorio pensato per prepararsi al Natale con un tocco ecologico.

Ghirlanda natalizia ecologica. Un workshop pratico per realizzare la propria ghirlanda natalizia utilizzando materiali naturali ed ecosostenibili, da portare a casa e appendere alla porta. Un incontro mercoledì 2 dicembre dalle 19:00 alle 20:30, per iscriversi cliccare qui

Tutti i corsi si svolgono presso Materia | Castronno, in via Confalonieri 5. Per il programma completo, i costi e le modalità di iscrizione è possibile consultare il sito di Varese Corsi.