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A Materia arriva il torneo di burraco solidale

Mercoledì 19 agosto alle 20 la sfida aperta ai soci Acli. La quota di iscrizione è di 15 euro e il ricavato sarà devoluto a un’associazione del territorio

generica

A Materia il burraco è ormai di casa, ma questa volta le partite valgono un torneo. Mercoledì 19 agosto, a partire dalle 20, i giocatori si ritroveranno attorno ai tavoli per una serata che mette insieme competizione, divertimento e una finalità solidale.

Il torneo di burraco è aperto ai soci Acli e prevede una quota di partecipazione di 15 euro a persona. Il ricavato della serata sarà devoluto a un’associazione del territorio.

Un’occasione per gli habitué del burraco di Materia – e non solo – di misurarsi in una vera sfida, tra strategie, combinazioni e quel pizzico di fortuna che non guasta mai.

Per partecipare è necessario essere soci Acli. Chi non lo è ancora può preiscriversi ad Anche Io APS CLICCANDO QUI.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO AL TORNEO

Materia si trova in Via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno. 

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Redazione VareseNews
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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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