A Materia arriva il torneo di burraco solidale

A Materia il burraco è ormai di casa, ma questa volta le partite valgono un torneo. Mercoledì 19 agosto, a partire dalle 20, i giocatori si ritroveranno attorno ai tavoli per una serata che mette insieme competizione, divertimento e una finalità solidale.

Il torneo di burraco è aperto ai soci Acli e prevede una quota di partecipazione di 15 euro a persona. Il ricavato della serata sarà devoluto a un’associazione del territorio.

Un’occasione per gli habitué del burraco di Materia – e non solo – di misurarsi in una vera sfida, tra strategie, combinazioni e quel pizzico di fortuna che non guasta mai.

Per partecipare è necessario essere soci Acli. Chi non lo è ancora può preiscriversi ad Anche Io APS CLICCANDO QUI.

Materia si trova in Via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.