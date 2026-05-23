Malnate Sostenibile: “Centomila euro per i cani, zero per i ragazzi”

Dopo il consiglio comunale di venerdì 22 maggio, arriva il comunicato di Malnate Sostenibile, che si espone riguardo la somma stanziata per l’area cani di via Pastore

«Nell’esercizio finanziario 2026 – si legge nella nota -, l’amministrazione comunale di Malnate ha scelto di destinare la bellezza di 100.000 euro alla realizzazione di una nuova area cani, lasciando a zero euro gli stanziamenti per politiche sportive e giovanili. Una scelta che lascia sgomenti — e che è giustamente finita sotto l’attenzione dell’opposizione».

A sollevare il caso è la coalizione di opposizione della lista civica Malnate Sostenibile e Lista Irene Bellifemine. Con un emendamento formalmente depositato al Presidente del Consiglio Comunale e alla Giunta, il gruppo chiede di ribaltare le priorità: spostare quei centomila euro dalla “Realizzazione area cani” (capitolo 925/0) ai giovani. Non basta delegare alle Cooperative tramite bando le progettualità per i ragazzi, specialmente gli adolescenti oggi vivono realtà complicate per la mancanza di socializzazione, l’abbandono scolastico, la solitudine digitale.

«I progetti da avviare non mancano! Ad esempio costruire un’area sportiva polifunzionale adiacente al Palazzetto dello Sport (o in alternativa in via Firenze o nel quartiere 167) – prosegue il comunicato -. Oppure tenere aperta la “ex casa del custode” alle Scuole Medie, che è stata ristrutturata e ora viene aperta solo poche ore un pomeriggio alla settimana! Il comune dovrebbe farsi carico di educatori che garantiscano apertura costante di quello spazio tutti i pomeriggi, accoglienza e sorveglianza, in modo che diventi un vero punto di aggregazione attiva e positiva».

«La scelta di destinare risorse pubbliche rilevanti, 100 mila euro sono un investimento importante, per la realizzazione di una nuova area cani non è coerente con le priorità del territorio, soprattutto in presenza di una domanda crescente di spazi sportivi e aggregativi per adolescenti e giovani.

L’emendamento non è un semplice atto tecnico: è una denuncia politica verso scelte scandalose! Mentre i ragazzi di Malnate cercano spazi dove fare sport, socializzare, sottrarsi all’isolamento digitale che li inghiotte, l’amministrazione colloca risorse alla cieca».

«Tutti amiamo i cani e va bene pensare a riqualificare le aree esistenti o pensarne di nuove ma solo se altrettante risorse sono state desitinate a un investimento vero sulla comunità, capace di produrre — come recita l’emendamento — “un impatto strutturale e duraturo sulla qualità della vita cittadina. La risposta dell’amministrazione è stata chiusura totale. La maggioranza vota in consiglio del 22 maggio all’unanimità la variazione di bilancio di 100 mila euro per realizzare un’area cani in via Pastore e boccia l’emendamento dei gruppi d’opposizione per investire questi soldi in attività o aree ricreative per i giovani».

Quel capitolo di spesa da centomila euro resta lì, a finanziare un’opera che difficilmente può considerarsi la priorità assoluta di un comune che dovrebbe investire nel proprio futuro. Cioè nei propri giovani. “Investire in uno spazio sportivo o di aggregazione significa investire nei giovani e nel futuro della comunità, creando un ambiente capace di contrastare l’isolamento digitale e favorire aggregazione, benessere e spirito di comunità attraverso i valori dello sport.”