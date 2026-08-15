Caldo e rifugi climatici, Malnate Ideale chiede interventi per affrontare le giornate più torride

Nel pieno dell’ondata di caldo che sta interessando anche il Varesotto, Malnate Ideale chiede all’amministrazione comunale di valutare misure a sostegno della popolazione durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate.

Secondo il gruppo, in città non sarebbero state attivate iniziative specifiche per offrire ai cittadini un “rifugio climatico”, come invece avvenuto in altri comuni lombardi. «Altri Comuni hanno dimostrato che bastano organizzazione e volontà amministrativa», sostiene Malnate Ideale, che cita gli esempi di Paderno Dugnano e Coccaglio, dove biblioteche e spazi pubblici vengono utilizzati come luoghi climatizzati a disposizione della popolazione nei giorni più caldi.

Nel comunicato il gruppo sottolinea che «non servono milioni di euro per aprire uno spazio fresco, garantire acqua, posti a sedere e qualche ora di sollievo a chi ne ha bisogno» e si chiede: «Se altri Comuni riescono a organizzarsi, perché a Malnate non si è ancora fatto nulla?».

Tra le proposte avanzate figurano l’individuazione di uno spazio comunale climatizzato da utilizzare durante le emergenze caldo e l’installazione di sistemi di ombreggiamento in alcune aree pubbliche. Viene citata in particolare piazza delle Tessitrici, dove, secondo il gruppo, «si potrebbero mettere dei semplici teli».

Il gruppo richiama inoltre la disponibilità economica dell’ente, ricordando «un avanzo di bilancio complessivo di circa 11 milioni di euro, con circa 4 milioni non vincolati», anche se, precisa il gruppo, la richiesta non riguarda grandi investimenti ma «l’utilizzo delle risorse e delle strutture disponibili per dare una risposta concreta ai cittadini».

«Di fronte al caldo estremo non basta aspettare che passi l’estate», conclude il movimento. «Serve un’Amministrazione capace di prevenire, organizzare e intervenire quando i cittadini ne hanno bisogno».

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