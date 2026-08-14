Caldo da record a Varese, agosto supera ogni precedente
Il caldo continua a macinare record a Varese, dopo un luglio già eccezionale. I dati raccolti dal meteorologo Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino fotografano un’estate che ormai è quasi certamente destinata a diventare la più calda mai registrata in città.
Luglio ha chiuso con una temperatura media pari a quella del luglio 2015, finora riferimento per il caldo, ma con una media delle massime superiore di 0,4°C. Rispetto alla norma climatica 1991-2020, il mese è stato più caldo di ben 3,7°C.
Sono state 28 le giornate con temperature oltre i 30°C, mentre la massima di 36,5°C ha eguagliato il record del 21 luglio 1983.
IMPRESSIONANTE INIZIO DI AGOSTO
Ancora più impressionante l’inizio di agosto. La prima decade è risultata la più calda di sempre, per la prima volta la temperatura media ha superato la soglia dei 30°C, raggiungendo 30,3°C.
La norma 1991-2020 per il periodo è di 24,2°C, lo scarto è dunque di 6,1°C. Il 6 agosto Varese ha inoltre raggiunto una temperatura massima di 37,2°C, nuovo record assoluto, superiore ai 36,8°C del 27 giugno 2019. Nello stesso giorno la minima è stata di 26°C, la più elevata mai registrata in agosto.
L’ESTATE PIÙ CALDA DI SEMPRE
E anche nelle notti relativamente più fresche il caldo ha concesso poca tregua: la minima più bassa è stata di 22,1°C il giorno 10. Un altro primato è già caduto. Le giornate con temperature superiori ai 30°C sono arrivate a 62, superando le 59 dell’intera estate 2022. Numeri che, secondo Valisa, rendono ormai quasi certo un nuovo record: quella del 2026 sarà l’estate più calda mai registrata a Varese.
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