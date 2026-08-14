Varese News

Econews

Caldo da record a Varese, agosto supera ogni precedente

Il caldo continua a macinare record a Varese, dopo un luglio già eccezionale. I dati raccolti dal meteorologo Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino fotografano un’estate che ormai è quasi certamente destinata a diventare la più calda mai registrata in città.

anziani caldo

Luglio ha chiuso con una temperatura media pari a quella del luglio 2015, finora riferimento per il caldo, ma con una media delle massime superiore di 0,4°C. Rispetto alla norma climatica 1991-2020, il mese è stato più caldo di ben 3,7°C.
Sono state 28 le giornate con temperature oltre i 30°C, mentre la massima di 36,5°C ha eguagliato il record del 21 luglio 1983.

IMPRESSIONANTE INIZIO DI AGOSTO

Ancora più impressionante l’inizio di agosto. La prima decade è risultata la più calda di sempre, per la prima volta la temperatura media ha superato la soglia dei 30°C, raggiungendo 30,3°C.
La norma 1991-2020 per il periodo è di 24,2°C, lo scarto è dunque di 6,1°C. Il 6 agosto Varese ha inoltre raggiunto una temperatura massima di 37,2°C, nuovo record assoluto, superiore ai 36,8°C del 27 giugno 2019. Nello stesso giorno la minima è stata di 26°C, la più elevata mai registrata in agosto.

L’ESTATE PIÙ CALDA DI SEMPRE

E anche nelle notti relativamente più fresche il caldo ha concesso poca tregua: la minima più bassa è stata di 22,1°C il giorno 10. Un altro primato è già caduto. Le giornate con temperature superiori ai 30°C sono arrivate a 62, superando le 59 dell’intera estate 2022. Numeri che, secondo Valisa, rendono ormai quasi certo un nuovo record: quella del 2026 sarà l’estate più calda mai registrata a Varese.

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.