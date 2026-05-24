È morta Franca Zanon, membro attivo della comunità e referente di Malnate Ideale

La comunità di Malnate piange la scomparsa di Franca Zanon, figura centrale della vita politica e sociale cittadina, colpita da un malore improvviso nella giornata di domenica 24 maggio. La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando profondo cordoglio tra i cittadini e i colleghi impegnati nelle istituzioni locali, che solo pochi giorni fa l’avevano incontrata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale.

Un impegno costante per la città

Franca Zanon era nota per la sua dedizione instancabile e per la passione con cui seguiva le vicende amministrative di Malnate. Come referente del gruppo Malnate Ideale, rappresentava un punto di riferimento per la politica locale, portando avanti le istanze del movimento con coerenza e spirito di servizio. La sua presenza costante agli incontri pubblici e nelle aule istituzionali testimoniava un legame profondo con il territorio.

L’ultima presenza in Consiglio comunale

Proprio venerdì scorso, Zanon aveva partecipato regolarmente ai lavori del Consiglio comunale. Come sua consuetudine, sedeva nelle prime file, seguendo con attenzione il dibattito tra i banchi dell’aula. La sua partecipazione attiva fino all’ultimo momento resta come l’ultima immagine di una cittadina profondamente innamorata della sua comunità.

Il ricordo della comunità

Membro attivo e stimato, Franca Zanon lascia un vuoto significativo non solo all’interno del suo gruppo politico, ma in tutto il tessuto associativo malnatese. Nelle prossime ore sono attesi i messaggi di cordoglio ufficiale da parte delle autorità cittadine e delle diverse forze politiche che, pur nella diversità delle posizioni, ne hanno sempre riconosciuto la correttezza e la determinazione nel perseguire il bene comune.

L’Amministrazione Comunale si stringe al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa di Franca Zanon.

Da sempre attiva nella politica Malnatese, ha ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio Comunale, dimostrando passione e concreto interesse per il nostro territorio.

Ad Alessio Radaelli, i figli e i nipoti porgiamo le condoglianze e la vicinanza del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza.