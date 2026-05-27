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Incidente sulla provinciale a Malnate, grave un 23enne. Interviene l’elisoccorso

L’allarme poco prima delle 19. Sul posto ambulanze, automedica ed elisoccorso da Bergamo

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Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio lungo la strada provinciale 3, nel territorio di Malnate, in località Fontanelle. L’allarme è scattato alle 18.56 per uno scontro tra un’auto e una moto .

Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 23 anni. La centrale operativa Soreu Laghi ha inviato sul posto i mezzi di soccorso in codice rosso, compreso l’elisoccorso decollato da Bergamo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due ambulanze e l’automedica. Le operazioni di soccorso risultavano ancora in corso nella prima serata. Non sono ancora note le condizioni del giovane né la dinamica dell’accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la viabilità deviata sulla superstrada parallela.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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