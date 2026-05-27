Incidente sulla provinciale a Malnate, grave un 23enne. Interviene l’elisoccorso
L’allarme poco prima delle 19. Sul posto ambulanze, automedica ed elisoccorso da Bergamo
Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio lungo la strada provinciale 3, nel territorio di Malnate, in località Fontanelle. L’allarme è scattato alle 18.56 per uno scontro tra un’auto e una moto .
Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 23 anni. La centrale operativa Soreu Laghi ha inviato sul posto i mezzi di soccorso in codice rosso, compreso l’elisoccorso decollato da Bergamo.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due ambulanze e l’automedica. Le operazioni di soccorso risultavano ancora in corso nella prima serata. Non sono ancora note le condizioni del giovane né la dinamica dell’accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la viabilità deviata sulla superstrada parallela.
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