Incidente sulla provinciale a Malnate, grave un 23enne. Interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio lungo la strada provinciale 3, nel territorio di Malnate, in località Fontanelle. L’allarme è scattato alle 18.56 per uno scontro tra un’auto e una moto .

Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 23 anni. La centrale operativa Soreu Laghi ha inviato sul posto i mezzi di soccorso in codice rosso, compreso l’elisoccorso decollato da Bergamo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due ambulanze e l’automedica. Le operazioni di soccorso risultavano ancora in corso nella prima serata. Non sono ancora note le condizioni del giovane né la dinamica dell’accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la viabilità deviata sulla superstrada parallela.