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Saronno/Tradate

Cade da un’impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco

L'uomo, 35 anni, è stato recuperato con l'autoscala dal personale SAF e trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. Sul posto anche ATS Insubria e carabinieri

tradate operaio impalcatura

Incidente sul lavoro questa mattina a Tradate, dove un operaio di 35 anni è caduto da un’impalcatura all’interno di un cantiere in via 11 Febbraio.

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L’allarme è scattato poco prima delle 8, con i soccorritori sul posto pochi minuti dopo. Per recuperare il ferito è stato necessario l’intervento del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco di Varese, che ha utilizzato l’autoscala per spostare l’uomo all’esterno del cantiere in condizioni di sicurezza.

Una volta messo in salvo, l’operaio è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso avanzato dell’AAT di Varese e un’ambulanza della Croce Rossa.

Oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i tecnici di ATS Insubria, competenti per gli accertamenti in materia di infortuni sul lavoro, e i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica della caduta.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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