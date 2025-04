Si è ribaltato un altro grosso tir, traffico in tilt tra Somma Lombardo e Malpensa lungo la via Giusti

Un incidente stradale ha causato disagi oggi, martedì 15 aprile, intorno alle 16.15 lungo la via Giusti, la strada che collega Somma Lombardo all’aeroporto di Malpensa.

Galleria fotografica Tir ribaltata a Somma Lombardo 3 di 3

Un tir, uscito di strada, si è ribaltato su un lato, creando difficoltà alla circolazione. Al momento (ore 17.30), il traffico è ancora semibloccato in entrambe le direzioni, con lunghe code che si sono formate nelle ore successive.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area e procedere con il recupero del mezzo pesante. Anche il personale sanitario è arrivato sul posto per prestare soccorso al conducente del tir, che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. Le operazioni di rimozione del veicolo incidentato sono ancora in corso, e si prevede che la situazione possa continuare a causare rallentamenti.

Si consiglia prudenza a chi sta percorrendo la zona e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per evitare disagi maggiori.

Incidente simile a Gemonio: un altro autoarticolato fuori strada

Ieri, lunedì 14 aprile, un altro incidente stradale ha coinvolto un autoarticolato a Gemonio, lungo la Strada Provinciale 1. Intorno alle 8:30, il veicolo ha perso il controllo ed è uscito di strada, necessitando l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e il mezzo. L’autista, fortunatamente, ha riportato solo ferite lievi ed è stato assistito prontamente sul posto. Questo incidente ha creato disagi alla viabilità, ma, a differenza di quello avvenuto oggi a Somma Lombardo, l’incidente non ha provocato gravi conseguenze.