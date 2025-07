Autostrada dei Laghi, sono aumentati i pedaggi: rincaro al casello fisso di Gallarate Nord

Dal 1 luglio 2025 è scattato un nuovo aumento per i pedaggi sull’Autostrada dei Laghi A8, e in particolare al casello di Gallarate Nord, uno dei varchi più utilizzati per l’accesso al sistema autostradale dal Varesotto.

Si tratta di un casello a tariffa fissa, non legato alla distanza percorsa: il prezzo è lo stesso per tutti i veicoli che vi transitano, sia in entrata che in uscita.

Da 1,60 a 1,70 euro: il rincaro dopo sette anni

Il costo del pedaggio è passato da 1,60 a 1,70 euro, con un rincaro di 10 centesimi. L’ultima variazione risaliva al 1° gennaio 2018, quando la tariffa era stata aumentata da 1,50 a 1,60 euro. Dunque, dopo oltre sette anni di stabilità, torna a crescere il prezzo per chi utilizza l’uscita o l’ingresso di Gallarate Nord.

Una tratta strategica per i pendolari

Il casello di Gallarate Nord rappresenta un punto strategico per numerosi pendolari e per il traffico in direzione di Milano o verso l’aeroporto di Malpensa. Essendo a tariffazione fissa, il casello è utilizzato anche per brevi tragitti, con un impatto diretto sui costi quotidiani di chi lo percorre più volte al giorno.