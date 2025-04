Cede la vecchia soletta, architetto 62enne ferito a Busto Arsizio

Un architetto di 62 anni ha riportato un trauma alla schiena, dopo essere precipitato all’interno di un cantiere – appena avviato – in una palazzina storica di via Venezia 3, zona stazione Fs a Busto Arsizio.

Non erano in corso lavori: il tecnico si trovava all’interno del cantiere per un sopralluogo in vista dei lavori, quando la soletta in legno ha ceduto.

È accaduto poco dopo le 10 del mattino: sul posto sono intervenute subito ambulanza e automedica, in “codice rosso”, perché l’impatto è stato violento.

L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale di Legnano, specializzato per traumi: è stato valutato in “codice giallo”, con trauma alla schiena ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e l’Ats Insubria per i necessari rilievi relativi all’infortunio, oltre ai vigili del fuoco per precauzione (non è stata poi necessaria la messa in sicurezza dell’edificio).