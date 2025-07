Giovani, cultura e rigenerazione urbana, il nuovo corso del M5S a Busto

Il 5 luglio scorso si sono svolte le votazioni interne per l’elezione del nuovo rappresentante del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Busto Arsizio – Centro-Sud. Al termine dello spoglio, Antonio Giusti (nella foto) è risultato eletto con il 65% delle preferenze, raccogliendo il consenso della maggioranza degli attivisti.

«Con l’elezione di Giusti si conclude il mandato di Massimo Uboldi, che ha guidato il gruppo con passione e responsabilità. – scrive in una nota il portavoce del movimento – Il nuovo coordinamento e tutto il gruppo territoriale rivolgono a lui un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, e l’impegno costante nel consolidare la presenza del Movimento nella realtà locale».

Successivamente, il 10 luglio, il neo-eletto rappresentante ha ufficializzato il nuovo staff di coordinamento, composto dallo stesso Giusti, da Angelo Mostacchi, vice-rappresentante; Paolo Vitolo, referente per le politiche giovanili, Giuseppe Calderazzo, referente per i progetti territoriali e Claudio Zocco, referente per la formazione e l’attivismo.

All’incontro ha partecipato anche il coordinatore provinciale Luigi Genoni, che si è congratulato con il nuovo team e ha augurato a tutti un buon lavoro in un’ottica di collaborazione concreta e ascolto del territorio.

Antonio Giusti si prepara ad avviare una nuova fase operativa, incentrata sulla valorizzazione del patrimonio urbano dismesso: «Uno dei principali obiettivi sarà infatti il recupero degli edifici abbandonati per trasformarli in unità abitative sostenibili, centri culturali aperti ai giovani e agli anziani, e spazi per attività di co-working e innovazione sociale. La nuova squadra si pone come priorità quella di rafforzare la partecipazione civica, promuovere progetti utili alla comunità e rendere il territorio più inclusivo, vivibile e dinamico».

Per informazioni, proposte o per partecipare alle attività del gruppo, è possibile contattare il coordinamento territoriale o seguire i canali ufficiali del Movimento 5 Stelle locale.