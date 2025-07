Cade dalla bici a Besozzo, interviene l’elisoccorso

Elisoccorso in azione nel pomeriggio di sabato 12 luglio, poco dopo le 15, a Besozzo nella frazione di Cardana. L’intervento si è reso necessario in via Beolchi, poco distante dalla chiesa di San Martino, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolto un ragazzo di 17 anni.

Il giovane è rimasto ferito a causa della caduta dalla sua bici. Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto, oltre all’elicottero dei soccorsi, giunto da Como è intervenuta anche l’ambulanza da travedona. Il ragazzo è stato ferito e portato in ospedale in “codice giallo”, una condizione che indica media gravità.