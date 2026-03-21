A Besozzo “Alleniamo la gentilezza”: il Teatro Duse celebra le realtà sociali del territorio

Sul palco del Teatro Duse di Besozzo è andata in scena la gentilezza. Venerdì 20 marzo si è celebrata una serata per far conoscere il valore e la gioia di aiutare gli altri: un evento che ha coinvolto l’amministrazione comunale, le fondazioni e le tante associazioni del paese che giorno dopo giorno lavorano al fianco dei cittadini più fragili. Intitolata Alleniamo la gentilezza… con un grazie, l’iniziativa è parte del progetto Gentilezza in azione, promosso dal Comune e sostenuto da Provincia di Varese e Regione Lombardia.

Galleria fotografica “Alleniamo la gentilezza” al teatro di Besozzo 4 di 19

Una comunità che fa rete

Come ha spiegato l’assessore al Benessere e Sport Francesca Pianese, l’incontro di venerdì è nato per dire grazie alle tante realtà impegnate nel sociale, ma anche offrire loro l’occasione di raccontarsi nel «salotto buono di Besozzo» e spiegare qual è il tipo di gentilezza che le guida.

Un’opportunità anche per riallacciare legami e costruirne di nuovi tra realtà differenti, ma animate dallo stesso spirito di altruismo e condivisione. «Sono un sindaco fortunato – ha affermato il primo cittadino Gianluca Coghetto –. A Besozzo esistono moltissime realtà attive in ambito sociale. Oggi riscopriamo l’importanza di fare rete».

La forza di un sorriso

Medaglia della gentilezza anche per il sindaco di Besozzo Gianluca Coghetto

Il primo “salotto della gentilezza” ha messo a confronto mondi diversi: dagli anziani della Fondazione Ronzoni e del Centro Divers’Età, fino ai più piccoli della scuola dell’infanzia Pascoli e alle esperienze legate alla disabilità con Fondazione Piatti. Un dialogo che ha evidenziato come il sorriso sia uno strumento di gentilezza estremamente potente, in grado di abbattere anche le barriere più grandi a ogni età.

Le maestre della scuola dell’infanzia Pascoli

Tra gli interventi più toccanti, quello dell’associazione Cuorieroi, che coi suoi volontari mascherati porta momenti di leggerezza nei reparti pediatrici e nelle strutture dove si vivono situazioni di fragilità. «Come facciamo – ha spiegato il presidente Antonio Galici – a portare allegria in questi luoghi? Teniamo dentro le lacrime e doniamo il nostro tempo per regalare un sorriso ai bambini malati». L’associazione ha poi proposto alle altre realtà sul palco di portare i suoi eroi a incontrare i loro ospiti.

Gentilezza nello sport

Spazio anche allo sport, con il riconoscimento alla Polisportiva di Besozzo e al gruppo Danza 360, che di recente ha conquistato due medagli alla Aerea World Cup a Bologna.

«Lo sport – ha sottolineato la presidente di Danza 360 Laura Quagliardi – migliora il corpo, ma lavoriamo anche molto sulla mente, e cerchiamo di creare un ambiente dove stare bene insieme. A breve apriremo uno sportello dello psicologo, dove le nostre giovani atlete potranno trovare un luogo sicuro per parlare e affrontare il peso delle sfide della vita di tutti i giorni».

Solidarietà e ascolto

La seconda parte della serata ha acceso i riflettori sulle realtà impegnate nella solidarietà: Caritas, Anteas Varese, Centro Aiuto per la Vita e Abc Mondo. Associazioni diverse, unite da un obiettivo comune: dare una mano alle persone più fragili: dalle persone che lottano contro la povertà nel territorio e in Congo, alle mamme che decidono di portare a termine una gravidanza nonostante situazioni economiche difficili.

«Negli anni – ha ricordato Bruno Carioni, presidente di Anteas – abbiamo scoperto che molte persone che si rivolgono a noi non hanno sempre bisogno del pacco alimentare. A volte tutto ciò di cui hanno necessità è qualcuno disposto ad ascoltare».

Una medaglia per dire grazie

Nel corso della serata sono state consegnate le “medaglie della gentilezza” ai protagonisti del progetto, come segno concreto di riconoscimento. Non sono mancati momenti per esplorare il tema della gentilezza anche attraverso l’arte, grazie alle esibizioni musicali a cura della Scuola civica di musica e gli scatti realizzati dai fotografi Angela Garro, Giorgio Cassinari, Marta Colombo e dal gruppo “Amici della fotografia”, che per l’occasione hanno decorato il foyer del teatro Duse.