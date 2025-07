Tempo di “addii” in casa Pro Patria: Piran, Mallamo, Bashi e Pitou salutano Busto Arsizio

In attesa del verdetto che stabilirà ufficialmente il pronto ritorno della Pro Patria in Serie C, le prime giornate di luglio hanno portato i saluti di quattro giovani giocatori che negli ultimi anni hanno rappresentato la meglio gioventù con la casacca dei tigrotti.

Com’era pronosticabile, data la risoluzione dei contratti conseguente alla retrocessione nei dilettanti e quanto par fatto di buono in una stagione molto complicata, Piran, Mallamo, Bashi e Pitou hanno salutato la squadra di Busto Arsizio, ringraziato i tifosi biancoblu sui social e fatto le valigie verso altri rettangoli di gioco.

Se Piran (Pro Vercelli) e Mallamo (Lecco) si sposteranno di relativamente pochi chilometri da Via Cà Bianca, diventando con buona probabilità degli ex da tenere d’occhio nei derby e nelle classiche della prossima stagione (in caso di ripescaggio), Bashi volerà invece in alto, in Serie B, con le aquile del Catanzaro, lui che la scorsa stagione, da esordiente nel professionismo, si è tolto la soddisfazione di vestire anche la maglia della nazionale under 21, quella delle aquile nere dell’Albania.

L’ultimo ad annunciare la dipartita da Busto Arsizio, per il momento, è stato Pitou, il petit diable: il giocatore che negli ultimi tre anni più di tutti ha saputo incantare con la sua classe e l’elevato tasso tecnico. Ancora non è ufficiale la prossima destinazione del trequartista francese, anche se sembra che anche lui si sposterà non lontano da Busto Arsizio. Le prime indiscrezioni parlano di un biennale con l’Alcione, terza squadra di Milano.