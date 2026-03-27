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Fantagiochi torna a Busto Arsizio: 700 bambini pronti per l’edizione 2026

La manifestazione dedicata ai piccoli dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia si terrà il 24 maggio. Coinvolte 27 scuole dell'infanzia di Busto Arsizio e dei comuni limitrofi

VIVA I FANTAGIOCHI

La macchina organizzativa è già in moto. L’Associazione Amici dell’Asilo Sant’Anna, insieme ai genitori volontari di 27 scuole dell’infanzia di Busto Arsizio e dei comuni limitrofi, sta preparando la 33esima edizione di Fantagiochi, manifestazione che ogni anno rappresenta un momento atteso dai bambini che stanno per concludere il loro percorso nella scuola dell’infanzia.

Quest’anno saranno circa 700 i piccoli partecipanti che vivranno questa giornata con la trepidazione e l’emozione che caratterizza le grandi occasioni della loro carriera scolastica.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 maggio, con il 7 giugno come data di riserva nel caso in cui le condizioni meteo non fossero favorevoli.

Come nelle edizioni precedenti, Fantagiochi non è solo festa e gioco: il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto al “Progetto Pollicino”, confermando la collaborazione avviata l’anno scorso.

Due realtà territoriali che uniscono le forze per sostenere progetti dedicati all’infanzia, trasformando una giornata di festa in un’opportunità concreta di solidarietà.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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