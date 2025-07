Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 11, 12, 13 luglio

I droni più veloci del mondo volano su Albizzate: arriva la World Drone Cup. Sabato 12 e domenica 13 luglio il centro sportivo La Fornace ospita la tappa italiana della World Drone Cup: gare mozzafiato, piloti internazionali, musica e intrattenimento per tutte le età. È tempo di Palio dei Castelli, a Castiglione Olona tornano il corteo storico e la corsa delle botti. Tutto pronto per il Palio dei Castelli di Castiglione Olona: dal 4 al 13 luglio 2025 tornerà la magia della tradizione, fra Corteo storico, Corsa dei cerchi e Corsa delle botti. Andaloro in concerto alla Fondazione Morandini: classica e rock per “Sintonie 2025”. Il 3° concerto della rassegna ospita Giuseppe Andaloro, pianista di fama internazionale. In programma Brahms, Shostakovich, Ravel e due inediti arrangiamenti da King Crimson e Emerson, Lake & Palmer. La Valle Olona in bicicletta: sei escursioni gratuite tra i Parchi che si incontrano lungo il fiume Olona. Domenica 13 luglio prende il via la terza edizione del programma di escursioni gratuito promosso dal Parco Pineta per conoscere la Valle Olona e i suoi dintorni in modo lento e sostenibile.

IL METEO

LE PREVISIONI – Sul Varesotto un fine settimana di bel tempo ma è possibile qualche temporale sulle Prealpi. Sarà un weekend caratterizzato da sole e temperature piacevoli, ma non si escludono annuvolamenti e possibili temporali nelle ore serali, soprattutto su Alpi e Prealpi – Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

BIANDRONNO – La Pro Loco rilancia l’appuntamento estivo più atteso: “Beer ‘n’ Sound”, giunto alla sua quinta edizione. Un festival che unisce il gusto di una buona birra fresca alla potenza della musica dal vivo in tre serate imperdibili – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Tanti i prodotti di qualità a prezzi popolari e in porzioni abbondanti. Nel weekend torna la Sagra “del” gnocco fritto (del è d’obbligo, come vuole il dialetto emiliano). Cucine aperte dalle 18.30 alle 22 (e oltre) e domenica anche a pranzo dalle 12.15 – Tutte le informazioni

BRINZIO – Scacciapensieri, flauti, fisarmonica, stomp box, cornamusa, clarinetto basso e voce: una combinazione esplosiva in un luogo che racconta le radici della Valcuvia. È questa la promessa di ARBEBOOST, protagonista del prossimo appuntamento di MusiCuvia, in programma venerdì 11 luglio alle ore 20.45 presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina “Famiglia Angelo Piccinelli” a Brinzio – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – L’11, 12 e 13 luglio 2025, l’Area Feste di Via Primo Maggio a Cassano Magnago si prepara ad accogliere uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate: la Sagra della Carbonara e della Cotoletta – Tutte le informazioni

MALNATE –Ultimo weekend per la 15ª edizione di Malnate PerBacco, la rassegna enogastronomica promossa dalla Pro Loco Malnate. tra gli appuntamenti gastronomici più attesi questo weekend troverete lasagne (venerdì 11), risotto al vino rosso e salsiccia (sabato 12). Gran finale domenica 13 luglio con “Lorenzo & Molinari” – Tutte le informazioni

SARONNO – Hop Hop Street Food si prepara a portare i sapori del cibo di strada in provincia di Varese con un doppio appuntamento estivo. Il primo si terrà a Saronno, in via Amendola, l’11, 12 e 13 luglio 2025: tre giorni per gustare ottimo cibo di strada, incontrarsi con gli amici e vivere un’esperienza semplice e genuina fatta di sapori italiani e internazionali – Tutte le informazioni

VARESE – Il Circolo di Casbeno (via Milazzo 35, 21100 Varese) ospita sabato 12 luglio una serata a ingresso libero con street food, musica dal vivo e DJ set. L’evento prenderà il via alle ore 19 e si protrarrà fino alla mezzanotte. Il programma prevede un’offerta gastronomica all’insegna dello street food “a volontà”, con una selezione di piatti pensata per soddisfare gusti diversi: pulled pork, salamelle, panino con tomino, hot dog, patatine fritte e onion rings. L’area ristoro offrirà inoltre birra e drink per tutta la serata – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

VALDILANA (BI) – Una giornata di eventi per celebrare l’inaugurazione del Cammino di Ermenegildo, un nuovo percorso escursionistico che attraversa i paesaggi straordinari dell’Oasi Zegna, sulle Alpi Biellesi. Un itinerario che nasce per celebrare l’eredità di Ermenegildo Zegna, imprenditore visionario che, un secolo fa, avviò un’opera straordinaria di valorizzazione ambientale e sociale di queste montagne. L’evento è in programma sabato 12 luglio – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Prosegue il ricco programma del LatinFiexpo, il villaggio del divertimento che anima le notti estive di Rescaldina fino al 7 settembre. Venerdì 11 luglio si parte con gli show di El Preso, Federica Giuliani e Muka Kombat, con stage a cura di El Sueño School Dance. Sabato 12 luglio spazio al gruppo S&M Movement e al Latin World Team, con stage condotto da Franco Carraro. Domenica 13 luglio si esibiscono Fuerte, Soy Cubana e le ballerine di Danza Oriente, mentre il palco ospita lo stage Latin Hustle con Marco e Alessandra e Oreste Amati – Tutte le informazioni

EVENTI

MATERIA – “Dove si canta”, a Materia un nuovo appuntamento per cantare senza palco tutti insieme. Venerdì 1 luglio una nuova serata del format con “Sole Voci”, per imparare una canzone e cantarla insieme, in armonia. L’ingresso è gratuito. Dopo il successo di di giugno con “Volevo essere un duro”, quale sarà la prossima canzone da cantare senza palco? – Tutte le informazioni

VARESE – Avigno in festa per dare il bentornato a don Jean Balouki. L’iniziativa, promossa dal consiglio di Avignofest in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata, prevede un momento di preghiera e condivisione, accompagnato da un pranzo comunitario – Tutte le informazioni

VIGGIU’ – Al Museo Butti di Viggiù il torneo semilampo di scacchi. Sarà una domenica di strategia e concentrazione quella del 13 luglio 2025 al Museo Butti di Viggiù, dove si svolgerà il torneo Semilampo Museo Butti, organizzato dalla ASD Società Scacchistica “Città di Varese” – Tutte le informazioni

VARESE – Rigenerazione urbana, libertà femminile e Pride protagoniste alla festa della Schiranna. Tre eventi dedicati a questi argomenti nel weekend della festa del Partito Democratico dall’11 al 13 luglio – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Visite al tramonto al Monastero di Torba: “Storie a colori del Medioevo”. Un colorato percorso attraverso l’arte, la spiritualità e le credenze per conoscere similitudini e differenze tra l’uomo medievale e quello contemporaneo – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – I droni più veloci del mondo volano su Albizzate: arriva la World Drone Cup. Sabato 12 e domenica 13 luglio il centro sportivo La Fornace ospita la tappa italiana della World Drone Cup: gare mozzafiato, piloti internazionali, musica e intrattenimento per tutte le età – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Tra sapori e scoperte, sulle colline e tra i laghi: il “menù” della Mangia Bevi Bici 2025. Domenica 13 luglio la pedalata enogastronomica con partenza da Ispra. Ecco i dettagli sul percorso, la proposta e le tante curiosità che verranno proposte – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Appuntamento con un “Aperitivo al Tramonto” a Villa della Porta Bozzolo. Il menù degli aperitivi è stato studiato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen” – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate con le Buon&Pratiche una giornata di Yoga e di rispetto per la natura. Sabato 12 luglio a Villa Braghenti una pratica gratuita con Florentina, con il fine anche di sostenere l’ambiente e l’associazione Plastic Free – Tutte le informazioni

CERIANO LAGHETTO – Ceriano Laghetto si scalda al ritmo dei tropici con il “Caraibico Party”. Sabato 12 luglio piazza Diaz si trasforma in una pista da ballo con salsa, bachata, kizomba e animazione dal vivo in compagnia di DJ Gallo e Latin Mix – Tutte le informazioni

TURATE – Serata danzante al Centro Anziani di Turate: musica, cena e compagnia per tutte le età. L’appuntamento è per sabato 12 luglio al Centro Anziani di via Vittorio Emanuele 2/E dalle 19,30 alle 24 – Tutte le informazioni

TRADATE – Tradate si accende con i “Venerdì Bianchi del Commercio”: musica, shopping e divertimento per tutto luglio. Venerdì 11 luglio il secondo appuntamento dell’iniziativa estiva promossa dal Comune di Tradate in collaborazione con il DUC – Distretto Urbano del Commercio e la Pro Loco di Tradate – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio tre giorni di convivialità con la 14ª Festa della Birra Biancoblu. Torna l’evento del Pro Patria Club: appuntamento tra l’11 e il 13 luglio nel parco del Museo del Tessile – Tutte le informazioni

MALNATE – Quattro serate di festa a Malnate con street food e musica. Da giovedì 10 a domenica 13 luglio nel parcheggio delle scuole medie di via Gasparotto, al via la prima edizione di un evento estivo tra sapori, concerti e convivialità – Tutte le informazioni

ARCISATE – “R…estate con l’Africa”: ad Arcisate due giorni di festa per sostenere la sanità in Etiopia con il Cuamm. Musica, buon cibo e molto altro. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla formazione di infermieri e ostetriche all’ospedale di Wolisso, in Etiopia, dove opera Medici con l’Africa Cuamm – Tutte le informazioni

CARNAGO – Tre weekend in festa con il Gruppo Alpini di Carnago. Dal 10 al 27 luglio 2025 torna la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Gruppo Alpini di Carnago con un fitto calendario di eventi serali, piatti della tradizione e intrattenimento musicale – Tutte le informazioni

CESATE – A Cesate torna “Banda in Festa”, dal 10 luglio due fine settimana di musica, cibo e divertimento. Otto serate all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e dell’intrattenimento. Ogni sera, a partire dalle 19.30, sarà attiva la cucina, con piatti tipici e serate a tema – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Caronno Pertusella, la “Mezzanotte Bianca” accende l’estate con mercatini, musica e racconti sotto le stelle. Dalle 17 alle 24 di sabato 12 luglio, le strade del centro di Caronno Pertusella si animeranno con musica, mercatini, giochi per bambini e specialità culinarie – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – È tempo di Palio dei Castelli, a Castiglione Olona tornano il corteo storico e la corsa delle botti. Tutto pronto per il Palio dei Castelli di Castiglione Olona: dal 4 al 13 luglio 2025 tornerà la magia della tradizione, fra Corteo storico, Corsa dei cerchi e Corsa delle botti – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Si fa festa a Casciago con la Società di Mutuo Soccorso. Sabato 12 luglio piatti della tradizione, birra alla spina, musica dal vivo e passeggiate a cavallo per la festa estiva a Sant’Eusebio – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago torna la Sagra della Carbonara e della Cotoletta: tre giorni di gusto e convivialità. Un appuntamento imperdibile per chi ama la cucina tradizionale italiana e vuole vivere un’esperienza autentica fatta di sapori intensi, convivialità e intrattenimento, in un’atmosfera accogliente e familiare – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – Torna la Sagra della polenta a Cuveglio. Il menù proposto è ampio e pensato per soddisfare ogni gusto. La vera novità dell’edizione 2025 sarà l’appuntamento di domenica 13 luglio, quando i riflettori si accenderanno sui motori – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND BAMBINI – Cosa fare con i bambini nel weekend del 11, 12 e 13 luglio a Varese e nel Varesotto. Eventi di piazza, spettacoli teatrali dedicati e qualche escursione a piedi o in bicicletta tra parchi e grotte in questo weekend di piena estate per le famiglie – Gli appuntamenti

MUSICA

MUSICA – A Gallarate il concerto “Le Note dell’Anima”. L’evento unisce le composizioni di Samuele Rizzuto alle poesie di Ezio Granese in un dialogo artistico tra musica e parole – Tutte le informazioni

CREMENAGA – “Interpretando Suoni e Luoghi” porta il cinema in musica con il Duo dissonAnce a Cremenaga. Domenica 13 luglio un nuovo appuntamento della storica rassegna musicale promossa dalle Comunità Montane del Verbano e del Piambello. Concerto immerso nella natura dedicato alle grandi colonne sonore – Tutte le informazioni

SALTRIO – Un concerto nella Cava: note a “La Brusata” di Saltrio. Organizzato da “Amo – amici del Monte Orsa”, il live con i Tune 88 Band – Tutte le informazioni

MORNAGO – A Montonate è la settimana della Montonight: tutte le informazioni sulle tre serate. Dal 10 al 12 luglio torna il festival musicale gratuito organizzato dal CSI Montonate: tre serate con generi e ospiti diversi – Tutte le informazioni

LUINO – “Aperitivo in Musica”: concerto all’aperto con la Musica Cittadina di Luino e le Filarmoniche Riunite. Sabato 12 luglio alle ore 21.00 nell’iconico scenario del Palazzo Verbania, doppio appuntamento musicale gratuito con due importanti formazioni bandistiche – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – L’organista Alessio Corti alla Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero. Appuntamento sabato 12 luglio 2025, alle ore 21.00 alla Collegiata di San Vittore – Tutte le informazioni

VARESE – “Il Barbiere di Siviglia” ai Giardini Estensi: tra Rossini, Dadaismo e commedia dell’arte. L’opera lirica approda nel cuore della città sabato 12 luglio nell’ambito del Varese Estense Festival Menotti – Tutte le informazioni

VARESE – Andaloro in concerto alla Fondazione Morandini: classica e rock per “Sintonie 2025”. Il 3° concerto della rassegna ospita Giuseppe Andaloro, pianista di fama internazionale. In programma Brahms, Shostakovich, Ravel e due inediti arrangiamenti da King Crimson e Emerson, Lake & Palmer – Tutte le informazioni

ANGERA – Gipsy Jazz al pratone di Angera: il Lago Cromatico porta sul lungolago le “chitarre manouche”. Dall’incontro tra musicisti italiani e tedeschi nasce un quartetto che rilegge Django Reinhardt. Prima della performance sarà possibile incontrare gli artisti al museo archeologico per conoscere da vicino il mondo della particolare chitarra acustica – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Lo swing della Big Band Borsound 1919 a Busto Arsizio. Appuntamento venerdì 11 luglio nel parco di Villa Calcaterra, in via Magenta 70 – Tutte le informazioni

MUSICA – Torna la grande musica a Villa Cagnola, appuntamento a Gazzada Schianno venerdì 11 luglio. Una serata dedicata al grande jazz americano: Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Cole Porter suonati dalla Simply Bop Big Band – Tutte le informazioni

BRINZIO – A Brinzio un incontro tra “Musica e Montagna”. Sabato 12 luglio l’evento organizzato dall’Associazione Organistica Varesina con il Coro Monte Penegra diretto dal M° Andrea Gottardello e l’organista Simone Quaroni – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – A Maccagno con Pino e Veddasca concerto della stagione Antichi Organi con Peter Waldner. Secondo appuntamento della Stagione Antichi Organi Varese e sarà venerdì 11 luglio – Tutte le informazioni

VARESE – Storie di cortile, i Sulutumana in concerto al Castello di Masnago. Il gruppo, originario di Canzo nel comasco, deve il suo nome all’espressione dialettale sul’utumana, in italiano sul divano. Appuntamento venerdì 11 luglio – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – Venerdì 11 luglio il festival “Antichi Organi” fa tappa a Campagnano con Peter Waldner. Nella chiesa di San Martino una serata tra barocco e classicismo per il 45° ciclo del festival concertistico promosso dalla Provincia di Varese – Tutte le informazioni

MARNATE – Marnate, musica dal vivo e festa per tutti con la “Summer Nizz Night” a Nizzolina. Fulcro della serata sarà il concerto dal vivo del cantante Davide Bauccio, ma sono previsti mercatini, giochi con i pokemon, schiuma party e stad gastronomici – Tutte le informazioni

CAIRATE – A Cairate un omaggio ai 300 anni delle “Quattro Stagioni” di Vivaldi alla stagione Antichi Organi. Domenica 13 luglio concerto d’eccezione, dedicato al tricentenario delle celebri “Quattro Stagioni”, Sarà protagonista Marco Ruggeri all’organo storico Gaetano Prestinari – Tutte le informazioni

GAVIRARE – Doppio appuntamento al Chiostro di Voltorre: la mostra “Tracce di momenti” e lo spettacolo di Mousikè. Venerdì 11 luglio, alle 18 l’inaugurazione della mostra con un centinaio di opere facenti parte della collezione Genzini. Alle 21 lo spettacolo “Omero – Odissea Penelope” – Tutte le informazioni

GERENZANO – Rock anni ’70 in piazza a Gerenzano con i Time Machine. Venerdì 11 luglio in piazza De Gasperi a Gerenzano dalle 21.30 serata musicale con i Time Machine che portano sul palco il meglio del rock classico anni ’70: dai Led Zeppelin ai Deep Purple, passando per i Queen, i Pink Floyd e molti altri – Tutte le informazioni

GERENZANO – Gerenzano, una serata di musica e spettacolo con il tributo a Lucio Battisti. Sabato 12 luglio in piazza De Gasperi a Gerenzano una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e del buon cibo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

OLGIATE OLONA – Al Buongestate di Olgiate Olona lo spettacolo “il corpo negato” della compagnia Un po’ fuori. Ventidue attori diversamente abili de Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona e Arca88 di Olgiate Comasco porteranno in scena uno spettacolo che è una denuncia contro il pregiudizio – Tutte le informazioni

CERIANO LAGHETTO – A Ceriano Laghetto arriva il cinema all’aperto: si parte con “Mufasa, il re leone”. Dal 10 luglio per quattro giovedì sera, la rassegna “Sòta i stèll” propone quattro film gratuiti in piazza Lombardia – Tutte le informazioni

TEATRO – Terra e Laghi porta “Giulietta e Romeo” sul Garda. Sabato 12 luglio il festival teatrale itinerante del Teatro Blu di Cadegliano Viconago metterà in scena lo spettacolo al Castello di Soiano del Lago – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona un viaggio nella storia con “La Moda negli affreschi di Masolino”.

L’iniziativa si inserisce nel programma del Palio dei Castelli 2025 che si svolgerà a Castiglione Olona dal 4 al 13 luglio, a cura della Pro Loco di Castiglione Olona– Tutte le informazioni

ARCUMEGGIA – Arcumeggia celebra i 60 anni della Via Crucis e apre la Casa del Pittore. Nell’occasione si terrà la presentazione del nuovo progetto di restauro della Via Crucis, mostra documentaria, concerto d’arpa celtica e apertura straordinaria della Casa del Pittore – Tutte le informazioni

GALLARATE – Arte e fotografia a Gallarate: alla Contrada del brodo la mostra “Così vicino, così lontano”. Una nuova mostra frutto del pensiero congiunto del fotoclub Il Sestante e dell’associazione artistica 3A: sarà presentata e visitabile durante i giorni della festa popolare intorno a via San Giovanni Bosco – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre “Tracce di momenti”: tre generazioni di collezionismo in mostra. Un’esposizione che intreccia arte, memoria e legami familiari dal secondo dopoguerra a oggi. Aperture dal 11 al 31 luglio 2025 – Tutte le informazioni

INCONTRI

INDUNO OLONA – A Induno Olona un incontro pubblico per conoscere il nuovo Decreto Sicurezza. L’Anpi locale organizza sabato 12 luglio un approfondimento giuridico con l’avvocato Ugo Giannangeli: “Una legge che può toccare la vita di tutti” – Tutte le informazioni

ANGERA – Distanze e tempo in astronomia: Amalia Ercoli Finzi dialoga con Luca Buzzi ad Angera. Appuntamento astronomico col festival Il Lago Cromatico, che ritorna al “pratone” di Angera per una serata sullo spazio guidata da una pioniera dell’ingegneria aerospaziale e dall’esperto dell’osservatorio Schiaparelli di Varese – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VALLE OLONA – La Valle Olona in bicicletta: sei escursioni gratuite tra i Parchi che si incontrano lungo il fiume Olona. Domenica 13 luglio prende il via la terza edizione del programma di escursioni gratuito promosso dal Parco Pineta per conoscere la Valle Olona e i suoi dintorni in modo lento e sostenibile – Tutte le informazioni

CUNARDO – Una domenica alla scoperta delle Grotte di Cunardo. Le visite saranno possibili dalle ore 10.00 del mattino sino alle 16.00 con orario continuato, ma è necessario prenotarsi per tempo – Tutte le informazioni

TRADATE – Domenica al Parco Pineta di Tradate: un viaggio tra natura, stelle e avventure per tutta la famiglia. Domenica 13 luglio il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta di Tradate apre le sue porte con una speciale apertura pomeridiana dalle 15 e un ricco programma di attività dedicate a grandi e piccoli – Tutte le informazioni

BOLLATE – Tony Hadley: 45 anni di musica e stile, in concerto sotto le stelle di Villa Arconati. Il tour si chiama “Tony Hadley 45” – numero che evoca tanto i vinili da collezione quanto gli anni di carriera sulle spalle. Appuntamento per domenica 13 luglio – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend dell’11, 12 e 13 luglio. Le sere d’estate diventano l’occasione per fare festa, come a Tradate, con i Venerdì Bianchi, o a Saronno con la tre giorni di musica rock e cibo da tutto il mondo. La Notte bianca in questo weekend invade le strade di Caronno Pertusella e di Solaro, ma ci sono anche il Caraibico Party di Ceriano Laghetto, e Banda in festa a Cesate – Gli appuntamenti

COSA FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend dell’11, 12 e 13 luglio. Dal Rugby Sound alle feste di gusto e sport, sono tante le occasioni di divertimento nel fine settimana che sta per iniziare – Gli appuntamenti

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dell’11, 12 e 13 luglio. È il weekend di Stresa Liberty e di Cactus Folies a Verbania. Poi musica ad Angera e Castelletto Ticino – Gli appuntamenti