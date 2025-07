Torna la Sagra della polenta a Cuveglio

Sarà un fine settimana all’insegna della tradizione quello in arrivo a Cuveglio, dove da venerdì 11 a domenica 13 luglio si terrà l’attesissima Sagra della Polenta, ospitata come da tradizione alla Baita Santa Maria, in via Battaglia di S. Martino 97.

L’evento, a cura del gruppo Pro Cuveglio, promette tre giorni di convivialità, sapori locali e divertimento per tutte le età. Protagonista il piatto simbolo della cucina di montagna – la polenta – che sarà accompagnata da specialità come spezzatino, gorgonzola, bruscitt, stinco e molto altro ancora. A fare da cornice, lo stand gastronomico, musica dal vivo con orchestre e la Lotteria Mazda MX-5.

Ma la vera novità dell’edizione 2025 sarà l’appuntamento di domenica 13 luglio, quando i riflettori si accenderanno sulla spider più amata dagli appassionati: la Mazda MX-5, conosciuta come “l’auto che sorride”. Dalle ore 10:00, il gruppo Mazda MX-5 Insubria & Laghi offrirà a tutti l’occasione di vedere da vicino numerosi esemplari della famosa roadster e di salirci a bordo come copiloti per un breve giro tra le strade del paese. “Giri in Miata con i ragazzi” è un’iniziativa pensata per condividere la passione per le auto in un contesto familiare e festoso, capace di unire generazioni e interessi diversi.

«Un modo per avvicinare grandi e piccoli al mondo dei motori in modo sicuro, divertente e accessibile», spiegano gli organizzatori. Il fine settimana cuvigliese si preannuncia dunque ricco di emozioni, tra buon cibo, motori e musica, confermando ancora una volta la vitalità di una comunità che sa fare squadra per offrire eventi autentici e partecipati.

Il menù proposto è ampio e pensato per soddisfare ogni gusto. Tra i primi piatti, spiccano i gnocchi speck e zola, il risotto con radicchio e taleggio e le classiche pasta al pomodoro o in bianco, con prezzi accessibili a tutti. Ma la regina della sagra resta ovviamente lei: la polenta, proposta in numerose varianti, dalle più rustiche alle più creative.

Grande attesa per i piatti forti: polenta con bruscitt, con spezzatino di manzo e funghi, taragna, o ancora in abbinamento con gorgonzola o latte, fino alla possibilità di gustarla “liscia”, da sola. Non mancano secondi ricchi come stinco con patate, tagliata di manzo, roast-beef all’inglese, tomino con patatine e i sempre apprezzati panini con salamella o affettati.

Ad accompagnare il tutto un’ampia selezione di vini, birre alla spina, spritz e un servizio bar sempre attivo. Per chiudere in dolcezza, si potrà scegliere tra crostata, strudel e altre golosità.

Con prezzi popolari, ampia scelta, e la qualità tipica delle sagre di paese, la Sagra della Polenta si conferma un punto fermo per tutti coloro che vogliono vivere un momento di festa all’insegna della tradizione, della buona cucina e della socialità.