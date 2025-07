Caronno Pertusella, la “Mezzanotte Bianca” accende l’estate con mercatini, musica e racconti sotto le stelle

Sabato 12 luglio Caronno Pertusella si prepara a vivere una serata speciale con la “Mezzanotte Bianca – Racconti sotto le stelle“, che dalle 17 alle 24 animerà le vie Adua, Dante, Battisti e il Corso della Vittoria con un ricco programma di eventi pensati per tutte le età.

Organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e il Distretto del Commercio, la manifestazione porterà nel cuore della città mercatini, musica dal vivo, spettacoli, animazione per bambini e i giochi di una volta, per trasformare il centro cittadino in un grande salotto all’aperto, tra bancarelle, suoni e profumi. I più piccoli potranno divertirsi con laboratori e animazioni, mentre per tutti ci saranno proposte culinarie con stand gastronomici e cucine locali.

Il filo conduttore dell’edizione 2025 sarà il tema del racconto, con storie e narrazioni che accompagneranno il pubblico in una serata da vivere sotto le stelle per incontrarsi, passeggiare e godersi il paese in una notte speciale.

Qui la mappa degli eventi

(immagine di repertorio)