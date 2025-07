Cosa fare con i bambini nel weekend del 11, 12 e 13 luglio a Varese e nel Varesotto

Sole, temperature piacevoli e possibili temporali nelle ore serali in questo finesettimana di piena estate che propone a bambini e famiglie eventi di piazza, spettacoli dedicati e qualche escursione a piedi o in bicicletta tra parchi e grotte.

EVENTI

CASTIGLIONE OLONA – Tutto pronto per il Palio dei Castelli : dal 4 al 13 luglio 2025 tornerà la magia della tradizione, fra Corteo storico, Corsa dei cerchi e Corsa delle botti – La manifestazione

MARNATE – Schiuma Party, sfide con le carte pokemon e giostre tra le proposte per bambini e ragazzi della Summer Nizz Night in programma sabato sera a Nizzolina – Qui tutto il programma

CARONNO PERTUSELLA – Mercatini e musica dal vivo, ma anche spettacoli, animazione per bambini e i giochi di una volta per le vie del centro sabato dalle 17 alle 24 in occasione della Mezzanotte bianca – Racconti sotto le stelle – L’evento

CASCIAGO – Anche un giro a cavallo per grandi e piccini tra le proposte della Festa della Società di Mutuo soccorso dabato sera nel pratone di Sant’Eusebio – Leggi qui

TRADATE – Venerdì 11 luglio nuovo appuntamento con i “Venerdì Bianchi del Commercio 2025”, il programma di serate che animeranno le vie del centro cittadino fino alla fine di luglio con negozi aperti, spettacoli, musica, giochi per bambini e ristorazione all’aperto. – Qui tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

CAZZAGO BRABBIA – Per la terza edizione di Burattini in piazza venerdì 11 luglio alle ore 21 davanti alla chiesa di Cazzago, Paolo e Chicco Colombo porteranno in scena Briciole, con originali burattini e le loro incredibili storie. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

ANGERA – Sabato 12 luglio, alle ore 17 nel giardino di Amaltheatro, a Barzola, cantastorie e burattini della compagnia della compagnia Ortoteatro di Pordenone raccontano La nascita di Arlecchino, sgusciato da un uovo di Allegria – Lo spettacolo

ROVELLASCA – Domenica pomeriggio il parco Burghé si fa teatro per famiglie con la messa in scena dllo spettacolo Il tesoro dei pirati. Partecipazione per tutti gratuita – L’evento

ALBIZZATE – Venerdì sera i bambini dai 4 agli 8 anni sono attesi in biblioteca per Letture a lume di candela, con tante storie da ascoltare in un suggestivo scenario notturno decorato con mille lucine. Partecipazione gratuita su prenotazione – La locandina

VARESE – Portatevi le sedie, il cinema all’aperto nei quartieri sabato 12 luglio arriva alle Bustecche. Nel parcheggio di via Lombardi serà proiettato Un mondo a parte, una favola contemporanea con Antonio Albanese e Virginia Raffaele che racconto le sfide di una piccola scuola di montagna che richia di chiudere. Partecipazione gratuita per utta la famiglia – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

SARONNO – Domenica il Chiostro ospita un grande torneo estivo di scacchi per juniores e adulti, con partite veloci, premi e un messaggio di inclusione grazie al sostegno alla scuola per ciechi – L’iniziativa

ARCISATE – Laboratori per bambini nel pomeriggio di domenica al parco Lagozza in occasione di R…estate con l’Africa, due giorni di festa per sostenere la sanità in Etiopia con il Cuamm – Scopri di più

IN NATURA

TRADATE – Un viaggio tra stelle e natura domenica 13 luglio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con EcoPlanetario che apre le sue porte con un ricco programma di attività dedicate a grandi e piccoli – L’evento

CUNARDO – Dalle ore 10 alle 16 di domenica sarà possibile partecipare alla visita guidata dal titolo La pietra e l’acqua nelle Grotte di Cunardo promossa dal Gruppo speleologico prealpino, Gruppo Grotte CAI Carnago e Parco Campo dei fiori. Prenotazione necessaria – Come partecipare

GORLA MINORE – Parte domenica mattina con un giro ad anello nel Parco del Rugareto, alla scoperta della storia della famiglia Castelbarco la nuova edizione de l’Olona in bicicletta. Un percorso di 15 km per mountain bike semplice, adatto a tutti – La rassegna

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

VALDILANA (BI) – Dal 1 giugno al 21 settembre tornano tra le montagne di Bielmonte e dell’Oasi Zegna gli imperdibili appuntamenti con le Domeniche in Alpeggio. Esperienze coinvolgenti durante le quali il tempo rallenta e la frenesia della vita quotidiana si dissolve nell’aria fresca dei pascoli alpini. Un’occasione per riconnettersi con la natura e con le radici più profonde della vita rurale – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – A luglio raddoppia la solidarietà dello Stendipanni: per tutto il mese il mercatino delle Mamme in cerchio propone uno sconto del 50% su tutti gli articoli per promuovere il risparmio, il riuso e il sostegno alle famiglie in difficoltà – Leggi qui

PER TUTTI – Il fine settimana si colora di eventi, feste, sagre e molti concerti. Escursioni in bicicletta e visite al tramonto. Scopri gli eventi – Che fare nel weekend