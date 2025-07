Il cinema all’aperto arriva alle Bustecche di Varese con Un mondo a parte, una commedia per riflettere

Per la rassegna varesina “Cinema all’aperto nei quartieri” alle Bustecche si ride (e si pensa) con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Prosegue lunedì 14 luglio la rassegna cinematografica estiva organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese. Dopo l’avvio a Schiranna, il secondo appuntamento porterà il grande schermo nel quartiere delle Bustecche, trasformando per una sera il parcheggio di via Riccardo Lombardi in una sala cinematografica sotto le stelle.

Il film in programma è Un mondo a parte, una commedia delicata e intelligente che ha riscosso ampio successo nei mesi scorsi. Interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, il film racconta la storia di una piccola scuola di montagna minacciata dalla chiusura, e dell’incontro tra un maestro idealista e una realtà fatta di ostacoli ma anche di grande umanità.

Come sempre, la proiezione inizierà alle 21:30. L’accesso è libero, senza necessità di prenotazione, e non sono previsti posti a sedere attrezzati: gli spettatori sono invitati a portare con sé una sedia, uno sgabello o un telo da casa.

L’iniziativa, gratuita e itinerante, ha l’obiettivo di portare il cinema nei rioni e nelle castellanze di Varese, creando occasioni di incontro e socialità attraverso la cultura. In caso di pioggia la serata sarà annullata.