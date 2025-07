Burattini in piazza a Cazzago Brabbia con Paolo e Chicco Colombo in Briciole

Appuntamento in piazza della chiesta venerdì 11 luglio alle ore 21 per la terza edizione di Burattini a Cazzago Brabbia. Partecipazione gratuita

Una sera estiva da passare all’aria aperta, adulti e bambini insieme, in compagnia del Teatro dei Burattini di Varese e dello spettacolo Briciole.

L’appuntamento è per venerdì 11 luglio alle ore 21 nella piazza della chiesa di Cazzago Brabbia. Paolo e Chicco Colombo con i loro originalissimi burattini daranno vita a una serie di racconti ricchi di meraviglia.

Oggetti quotidiani dipinti, segati in due, dotati di occhi, frantumati e incollati di nuovo insieme, rubati alla cucina, prestati alla scena e mai più restituiti.

Cose diverse camuffate da qualcos’altro, insomma, messe nelle abili mani dei burattinai che cercano di assecondarne le recondite ambizioni teatrali perchè possa avverarsi il desiderio segreto degli oggetti: raccontare delle storie.

La terza edizione di Burattini a Cazzago Brabbia è promossa da Comune di Cazzago Brabbia.

L’ingresso è per tutti libero e gratuito.

In caso di cattivo tempo lo spettacolo si terrà in Oratorio.