Il Gioppino in scena in Corte Zaran per la rassegna Burattini a Cazzago Brabbia

Partecipazione gratuita sabato 26 luglio alle ore 21 allo spettacolo del burattinaio bergamasco Daniele Cortesi. Anche in caso di pioggia

Il cortile di Corte Zaran, vicino al municipio di Cazzago Brabbia, è pronta a trasformarsi in teatro all’aperto nella serata di sabato 26 luglio per il secondo appuntamento con i Burattini a Cazzago Brabbia.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ed è affidato alle abilità nattative del burattinaio Daniele Cortesi con il Gioppino, tradizionale maschera della tradizione bergamasca caratterizzato da tre grossi gozzi sotto il mento.

Le sue avventure coinvolgono la moglie, Margì, e i più noti Brighella, Arlecchino, Pantalone e Tartaglia in in’animazine incalzante con dialoghi pieni di ritmo, tanti colpi di scena e una cura certosina di ogni più piccolo dettaglio. Il divertimento è assicurato per grandi e piccini.

In caso di mal tempo l’evento sarà ospitato in un luogo sostitutivo (clicca QUI per aggiornamenti).

L’evento è promosso dal Comune di Cazzago Brabbia e sostenuto da Poste italiane all’interno della terza edizione della rassegna Burattini a Cazzago Brabbia.

Partecipazione libera e gratuita.