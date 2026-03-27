“Musica e folklore”, a Origgio il Duo Dama in concerto a Villa Borletti

Venerdì 27 marzo un nuovo appuntamento della stagione “Oltre il suono” a Villa Borletti: il Duo Dama porta in scena un repertorio che intreccia musica colta e tradizioni popolari in un dialogo tra voce e chitarra

Venerdì 27 marzo alle 21 Villa Borletti a Origgio propone un nuovo appuntamento della stagione musicale 2025-2026 “Oltre il suono”, promossa dall’associazione Amici Villa Borletti. In programma il concerto “Musica e folklore”, che vedrà protagonista il Duo Dama.

Sul palco si esibiranno Mariachiara Cavinato, soprano, e Davide Crenna alla chitarra, un duo capace di intrecciare repertori diversi in un percorso che unisce musica colta e tradizioni popolari. Il concerto propone infatti un viaggio sonoro tra atmosfere e culture, mettendo al centro il dialogo tra voce e chitarra.

L’obiettivo della rassegna, come suggerisce il titolo “Oltre il suono”, è proprio quello di andare oltre l’ascolto, offrendo al pubblico esperienze musicali capaci di raccontare storie e suggestioni.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.