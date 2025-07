La nascita di Arlecchino in scena nel giardino di Amaltheatro ad Angera

Tutti conoscono Arlecchino, ma quanti sanno la storia dell’uovo da cui è nato? A raccontarla è la compagnia Ortoteatro di Pordenone nello spettacolo La nascita di Arlecchino in scena sabato 12 luglio alle ore 17 nel giardino di Amaltheatro – a Barzola di Angera.

All’origine di tutto c’è l’Allegria, che un giorno fece un uovo. Il sole e la luna lo covarono e da quell’uovo nacque Arlecchino.

Arlecchino nacque adulto, parlante e pensante ma nudo, come tutti gli altri. Come procurarsi un vestito?

Arlecchino quel giorno poteva dirsi fortunato. Vari personaggi stavano per passare davanti ai suoi occhi, per donargli, loro malgrado, un pezzo di stoffa colorato.

Il cantastorie Fabio Scaramucci – interprete e autore de La Nascita di Arlecchino – in questo spettacolo unisce musica e burattini per raccontare la storia della maschera italiana più famosa e più amata dai bambini di tutte le età in uno spettacolo interattivo.

Proprio grazie alla partecipazione attiva dei bambini, pubblico e burattini scopriranno non solo le origini del suo vestito variopinto, ma anche perché Arlecchino porta sempre in testa un cappello e perché cammina a zigzag.

Elementi scenotecnici, pupazzi e burattini sono di Mauro Fornasier, Ada Mirabassi e Paolo Pezzutti, le musiche originali sono di Giorgio Rizzi, mentre a firmare light design e programmazione qlab è Alberto Biasutti.

Per l’occasione il cancello pedonale di via ai prati 7 sarà aperto a bambini, famiglie e appassionati di teatro in modo che possano assistere allo spettacolo.

L’ingresso è per tutti a 5 euro.

È consigliata la prenotazione scriveno a info@amaltheatro.org oppure al 335 8771173.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Angera.