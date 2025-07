Marnate, musica dal vivo e festa per tutti con la “Summer Nizz Night” a Nizzolina

Sarà un sabato sera all’insegna della musica e del divertimento quello in programma il 12 luglio a Nizzolina, frazione del Comune di Marnate, che ospiterà la nuova edizione della “Summer Nizz Night“, evento estivo organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni “Cercare la nostra passione” e “Generazione Nizzets”. L’appuntamento si terrà presso il campo sportivo di via Don Paolo Scazzosi, a partire dalle 17.30 e fino a mezzanotte.

Fulcro della serata sarà il concerto dal vivo del cantante Davide Bauccio (nella foto in alto), protagonista con una performance pensata per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. La sua esibizione rappresenta il momento centrale di un programma ricco di attività pensate per intrattenere grandi e piccoli per l’intero arco della serata.

L’evento si aprirà nel tardo pomeriggio con l’accoglienza al campo sportivo, dove sarà allestito un mercatino dedicato ai creativi del territorio. Alle 17.45 prenderà il via un colorato schiuma party che animerà l’atmosfera in modo coinvolgente e originale. Dalle 19 sarà possibile cenare grazie all’apertura degli stand gastronomici, che offriranno proposte pensate per soddisfare tutti i gusti.

Non mancheranno momenti di gioco e aggregazione: tra questi le sfide con le carte collezionabili Pokémon, che coinvolgeranno appassionati e curiosi, e una giostrina pensata per il divertimento dei più piccoli.

Con il calare del sole, l’atmosfera si scalderà ulteriormente grazie alla musica dal vivo. Davide Bauccio salirà sul palco per regalare al pubblico un’esperienza musicale intensa, contribuendo a rendere la “Summer Nizz Night” un’occasione speciale per vivere insieme la bellezza dell’estate.

L’ingresso è libero.