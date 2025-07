Domenica al Parco Pineta di Tradate: un viaggio tra natura, stelle e avventure per tutta la famiglia

Una domenica immersi nella natura, tra stelle, giochi, scoperte scientifiche e percorsi sensoriali: il 13 luglio il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta di Tradate apre le sue porte con una speciale apertura pomeridiana dalle 15 e un ricco programma di attività dedicate a grandi e piccoli.

In volo tra le stelle… d’estate

Fiore all’occhiello della giornata sarà il Viaggio in EcoPlanetario, l’unica attività a pagamento dell’intero programma. Un’occasione per ammirare il cielo estivo da una prospettiva unica, grazie a una proiezione immersiva che condurrà il pubblico “in volo tra le stelle”, tra costellazioni, pianeti e curiosità astronomiche.

Diventa esploratore del Parco Pineta

Chi preferisce l’avventura potrà mettersi alla prova con “Le prove dell’esploratore”, un circuito di sfide tra birdwatching, caccia agli insetti, orientamento e passeggiate sul Sentiero del Sistema Solare. Attività pensate per i più curiosi, consigliate a partire dagli 8 anni, che permettono di scoprire il Parco divertendosi.

Il programma prevede anche una serie di percorsi gratuiti da esplorare in autonomia o accompagnati dalle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) del Parco: Sentiero Natura, con visita guidata gratuita, Striscia sensoriale a piedi nudi, Campo sperimentale di Orienteering, Sentiero della Magia del Bosco, Sentiero F.A.T.A., Percorso del Sistema Solare.

Spazio anche alla fantasia con il LibroGame Live “La Selva del Fato”, un’avventura interattiva ispirata ai celebri libri-game. Per chi ama l’obiettivo fotografico, da non perdere il FitoSafari Fotografico, un modo originale per immortalare la biodiversità del parco.

L’intero programma, con dettagli, orari e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Centro Didattico Scientifico:

www.centrodidatticoscientifico.it