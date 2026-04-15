“Camminar Mangiando”: una giornata tra natura, sapori e storie attorno al lago di Comabbio

Una camminata tra paesaggi suggestivi, tappe gastronomiche e racconti del territorio: domenica 10 maggio torna

CAMMINAR MANGIANDO

l’iniziativa che unisce il piacere di stare all’aria aperta alla scoperta delle eccellenze locali. L’appuntamento è per la sua seconda edizione, con partenza dal Parco Berrini di Ternate e un percorso ad anello che abbraccia il lago di Comabbio.

L’evento è organizzato in collaborazione con le Pro Loco di Ternate, Comabbio, Mercallo, Vergiate e Varano Borghi, con il patrocinio dei Comuni di Ternate, Comabbio, Mercallo, Vergiate e Varano Borghi.

Un percorso tra gusto e territorio

La giornata inizierà con la registrazione dei partecipanti dalle ore 8.00, mentre la partenza è prevista tra le 8.15 e le 9.30 dal Parco Berrini di Ternate (zona struttura in fondo al parco). Il percorso si sviluppa lungo il lago di Comabbio e prevede diverse tappe, pensate non solo per rifocillarsi ma anche per conoscere storie e curiosità del territorio.

A Comabbio è prevista la prima sosta con colazione e un momento dedicato alla “storia della ghiacciaia”. Si prosegue verso Mercallo per una pausa break con il racconto della “storia della fornace”. A Corgeno, presso i Canottieri, spazio all’aperitivo con un approfondimento artistico dal titolo “Il mondo di Mario”, un atelier a cielo aperto. Infine, a Varano Borghi, i partecipanti potranno fermarsi per un’altra pausa e scoprire “la storia della panchina gigante”.

Il rientro è previsto nuovamente al Parco Berrini di Ternate, dove si concluderà la giornata con il pranzo “fino all’ultima forchettata” e attività dedicate ai più piccoli, tra cui una parete di roccia pensata per i bambini.

Un evento per tutti, tra convivialità e solidarietà

“Camminar Mangiando” è pensato come un’esperienza accessibile a tutti: il percorso non è solo gastronomico, ma anche culturale, con momenti di racconto legati al lago e alle comunità che lo vivono. I minori devono essere accompagnati.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli di Varese, impegnata nei progetti a sostegno dei pazienti oncologici pediatrici e delle loro famiglie. Durante l’evento la fondazione sarà presente con attività dedicate ai bambini.

Il costo di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 maggio.

Per maggiori informazioni

WhatsApp: +393492918818 (Chiara)

Email: proloco.ternate@gmail.com

Disponibile anche modulo Google cliccando qui

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 17 maggio.

Clicca e scarica il volantino dell’evento