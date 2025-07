Gerenzano, una serata di musica e spettacolo con il tributo a Lucio Battisti

Una serata di musica e spettacolo sabato 12 luglio in piazza De Gasperi a Gerenzano, dove andrà in scena un evento all’insegna della musica, dello spettacolo e del buon cibo. Protagonista della serata sarà la band “Exodus”, pronta a far rivivere le emozioni delle canzoni di Lucio Battisti con un grande concerto tributo.

Si comincia con la Dog Dance

Il programma inizierà alle 20,30 con una curiosa e coinvolgente esibizione di Dog Dance, proposta dall’associazione Speaking Dog Even Lucky. Uno spettacolo in cui cani e conduttori si esibiranno in coreografie a ritmo di musica, perfetto per intrattenere famiglie e bambini in un contesto gioioso e dinamico.

Concerto “Exodus” alle 21.30

Alle 21.30 salirà sul palco la tribute band “Exodus”, con uno spettacolo musicale dedicato all’indimenticabile repertorio di Lucio Battisti, tra i più amati della canzone italiana. Sarà l’occasione per ascoltare brani iconici come “La canzone del sole”, “Mi ritorni in mente”, “Ancora tu” e molti altri, interpretati con passione e rispetto dalla band.

A partire dalle 19:30 sarà attivo anche un servizio gastronomico in piazza, per permettere ai presenti di cenare o godersi uno spuntino sotto le stelle, in attesa del concerto.

L’evento è promosso dal Comune di Gerenzano – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con realtà associative del territorio e il supporto di Confcommercio Ascom Saronno, Cascina Malpaga, Archeoclub Gerenzano e Carpe Naturae & Cecilia.