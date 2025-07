A Induno Olona un incontro pubblico per conoscere il nuovo Decreto Sicurezza

La sezione Anpi di Induno Olona organizza per sabato 12 luglio alle 16.30 presso la Biblioteca Civica di Induno Olona l’incontro di presentazione del Decreto sicurezza, che sarà illustrato dal giurista Ugo Giannangeli avvocato penalista dal 1974.

Dal 10 giugno il decreto sicurezza è legge n.80 con il seguente titolo “Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché’ di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

«E’ una legge ad ampio spettro, su cui pesano però alcune osservazioni di incostituzionalità da parte dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione – spiega la nota di Anpi, firmata dalla presidente Susanna Vanoni – E’ una legge importante perché introduce e penalizza tanti comportamenti che domani potrebbero riguardare la vita di ognuno di noi o dei nostri cari. Conoscerla diviene perciò importante».