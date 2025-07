A Montonate è la settimana della Montonight: tutte le informazioni sulle tre serate

Torna a Montonate di Mornago il festival musicale Montonight, l’evento a ingresso gratuito organizzato dal CSI Montonate, ormai diventato un punto fermo dell’estate varesotta. L’edizione 2025 si svolgerà nelle serate di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 luglio, con un programma vario, pensato per abbracciare diversi generi musicali e gusti del pubblico (foto dello scorso anno).

Si parte con Gelo e l’atmosfera urban

Per la prima volta il festival si apre con una serata urban, che giovedì 10 luglio vedrà protagonista Gelo, uno degli artisti emergenti più interessanti del panorama rap varesotto. La serata sarà completata dalle selezioni di Dj Nice e da un’esibizione di rap dialettale, firmata da un giovane talento locale.

Venerdì è tempo di “Nostalgia 90”

Il venerdì 11 luglio sarà invece dedicato alla musica degli anni ’90: torna l’appuntamento cult con Nostalgia 90, uno dei format più seguiti in Italia per chi vuole rivivere il sound e l’energia di un decennio iconico.

Gran finale con Edmmaro e Rudeejay

Sabato 12 luglio, per chiudere in bellezza, saliranno sul palco due nomi di primo piano del panorama EDM: Rudeejay ed Edmmaro, artisti abituati ai grandi palchi internazionali, già protagonisti anche al Nameless Festival. Una serata tutta da ballare per concludere il festival col botto.

Musica, birra e cucina: tutto pronto a Montonate

Il festival si terrà come sempre nell’area feste di Montonate, con stand gastronomico attivo dalle 19.30, birra alla spina e ampi spazi di parcheggio disponibili appena fuori dal paese. L’organizzazione, curata dai volontari del CSI Montonate, ringrazia tutta la comunità per il supporto e invita il pubblico del varesotto – e non solo – a partecipare a questa nuova edizione all’insegna della musica e del divertimento: “Con l’augurio quindi di vederci presto, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare i numerosi e appassionati volontari e l’intero paese, che rendono possibile un evento come questo, certi che anche quest’anno il pubblico del varesotto e non solo dimostrerà l’affetto di sempre”.