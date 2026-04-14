La storia industriale incontra lo stile: il Vintage Market di Creanza invade l’ex sede Ignis

Domenica 19 aprile, dalle 10:00 alle 19:00 l’Opera Village di Comerio si trasforma in un distretto della creatività e del riuso: oltre 50 espositori, shopping guidato, swap party e racconti sul territorio

Un tuffo nel passato che guarda al futuro. Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 19, lo storico complesso dell’Opera Village a Comerio (ex sede Ignis e Whirlpool) riapre le porte alla sostenibilità e allo stile con il ritorno del

Vintage Market targato Creanza

In una location che ha fatto la storia dell’industria varesina, oltre 50 espositori selezionati proporranno il meglio del vintage e del second-hand: abbigliamento, accessori, modernariato e antiquariato. Ampio spazio sarà dedicato anche all’artigianato upcycling, con creazioni uniche nate dal recupero di materiali di scarto.

Non solo shopping: il programma della giornata

L’evento propone un palinsesto ricco di esperienze che fondono cultura locale, consulenza d’immagine e intrattenimento:

La Storia del Territorio: Alle ore 11:00 e 16:00 , Samuele Corsalini all’interno del suo progetto “Quel che non sai di Varese” condurrà i visitatori in un viaggio narrativo tra i segreti e le curiosità della leggendaria Ignis.

Alle ore e , all’interno del suo progetto “Quel che non sai di Varese” condurrà i visitatori in un viaggio narrativo tra i segreti e le curiosità della leggendaria Ignis. Personal Shopping: Alle ore 12:00 , la nota consulente Gei (fondatrice di @non_ho_niente_da_mettere__) guiderà una sessione esclusiva di shopping assistito per imparare a scegliere i capi giusti (evento su prenotazione, max 8 partecipanti, per info: nonhonientedamettere22@gmail.com).

Alle ore , la nota consulente (fondatrice di @non_ho_niente_da_mettere__) guiderà una sessione esclusiva di shopping assistito per imparare a scegliere i capi giusti (evento su prenotazione, max 8 partecipanti, per info: nonhonientedamettere22@gmail.com). Economia Circolare: Per tutta la giornata sarà attivo lo Swap Party Corner curato da @swhappy_felicidiscambiare, dove sarà possibile scambiare i propri capi inutilizzati in un’ottica di moda etica.

Per tutta la giornata sarà attivo lo curato da @swhappy_felicidiscambiare, dove sarà possibile scambiare i propri capi inutilizzati in un’ottica di moda etica. Cultura e Musica: In esposizione la preziosa collezione di teatri Kamishibai e burattini tradizionali di Chicco Colombo. L’atmosfera sarà resa vibrante dalle note swing della Seven Seas Orchestra.

L’area food & drink resterà attiva per l’intera durata dell’evento, offrendo colazioni, pranzi veloci, aperitivi e cocktail d’autore.

Opera Village, – Ex sede Ignis/Whirlpool

via G. Borghi 27

Comerio (VA)

L’evento è confermato anche in caso di pioggia (aree al coperto).

Ingresso: 3 euro (gratuito per bambini sotto i 12 anni).

Per informazioni scrivere a creanzacreative@gmail.com