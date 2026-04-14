Festa di Primavera a Solaro: via Mazzini si anima tra mercatini e sapori

Domenica 19 aprile per tutta la giornata via Mazzini ospita mercatini, animazioni e stand gastronomici

A Solaro si festeggia il ritorno della bella stagione con una giornata dedicata a colori, profumi e convivialità. Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 19, il centro del paese si animerà con la “Festa di Primavera”.

Organizzata dalla Pro Loco di Solaro, in collaborazione con l’associazione culturale Il Pensiero Libero e con il contributo dei commercianti locali, la manifestazione gode del patrocinio del Comune.

Per tutta la giornata via Mazzini sarà il cuore pulsante dell’evento, con mercatini, stand e momenti di animazione. Un’occasione per passeggiare tra le proposte degli espositori, scoprire prodotti e vivere il paese in un’atmosfera di festa.

Davanti a Villa Borromeo, i volontari della Pro Loco proporranno uno dei piatti simbolo delle sagre: spezzatino di montagna con polenta, disponibile da asporto (prenotazioni al numero 327 8609127 entro il 16 aprile).

All’interno di Villa Borromeo sarà allestita la mostra personale dell’artista Daò Daniela Romanò, con opere pittoriche e fotografiche. L’inaugurazione è in programma sabato 18 aprile alle 16.30, con apertura per tutto il fine settimana.

(foto di Paola Pescatori)