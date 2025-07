Lo swing della Big Band Borsound 1919 a Busto Arsizio

Appuntamento venerdì 11 luglio nel parco di Villa Calcaterra, in via Magenta 70

Musica sotto le stelle a Busto Arsizio. Una serata all’insegna dello swing è in programma venerdì 11 luglio nel parco di Villa Calcaterra, in via Magenta 70.

A partire dalle ore 21, la Big Band Borsound 1919 proporrà un coinvolgente repertorio ispirato ai maestri del genere: da Glenn Miller a Count Basie, da Duke Ellington a Benny Goodman, fino a molti altri protagonisti della scena jazz internazionale.

L’ingresso è libero e l’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio